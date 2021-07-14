Синоптики спрогнозировали окончание аномальной жары

Уже с завтрашнего дня в Москве возрастет вероятность очаговых дождей. А на следующей неделе тропический зной должен смениться умеренно жаркой погодой. Температуры вернутся в привычные климатические рамки, сообщают синоптики центра погоды "Фобос".

Они уточняют, что над Русской равниной начали формироваться мощные дождевые облака. Хотя сильных дождей они не принесут.

Атмосфера сейчас настолько раскалена, что капли дождя просто не успевают достичь земли, испаряясь в воздухе. Но облака способны накапливать электрический заряд. И происходят так называемые сухие грозы - довольно редкое в средних широтах, но опасное явление, способное вызвать природные пожары. Сегодня сухие грозы прогнозируются в Москве и других районах Центральной России, а также в Коми, Поморье, на Средней и Нижней Волге.

В столичном регионе до конца недели по-прежнему аномально жарко. А вчера столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до отметки плюс 33,6 градуса. Это рекорд для данного дня. Предыдущий был зафиксирован 85 лет назад. Накануне суточный максимум зафиксировали во Владимире. Метеостатистика обновилась также в Смоленске, Пскове и Твери.

По расчетам Гидрометцентра, сегодня и завтра в Москве плюс 33-35 градусов. В пятницу на пару градусов ниже. Возможны кратковременные дожди с грозами. В субботу и воскресенье - до 31-32 градусов. Лишь в следующий вторник, 20 июля, плюс 25-30 градусов.