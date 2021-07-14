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14.07.2021 15:39
Рубрика: В мире

СМИ: Президент Бразилии госпитализирован с болями в животе

Текст: Александр Гусаров

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован утром в среду с болями в животе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал G1, глава государства находится в госпитале вооруженных сил на обследовании.

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Уточняется, что все утренние мероприятия президента отменены.

Напомним, что Болсонару в сентябре 2018 года получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.

В мире Южная Америка Бразилия

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