СМИ: Президент Бразилии госпитализирован с болями в животе

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован утром в среду с болями в животе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал G1, глава государства находится в госпитале вооруженных сил на обследовании.

Уточняется, что все утренние мероприятия президента отменены.

Напомним, что Болсонару в сентябре 2018 года получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.