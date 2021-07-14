Какое будущее ждет Союзное государство?

Вчера в формате видеомоста Москва - Минск прошла презентация аналитического доклада "Союзное государство Беларуси и России: результаты для граждан и перспективы". Это итог работы шестнадцати ведущих российских и белорусских специалистов.

Центральной темой встречи стал вопрос, каковы же конкретные результаты российско-белорусского сотрудничества для граждан наших стран. Обсуждались также такие проекты, как введение гражданства Союзного государства, развитие связей с Крымом, выработка единых подходов в налоговом и таможенном администрировании, создание объединенного электронного правительства.

В мероприятии участвовали директор Института Европы РАН Алексей Громыко, член Комиссии по международным делам Совета Федерации России Григорий Рапота, зампредседателя Комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович и другие эксперты.

Как заявил Алексей Громыко, задачей ученых было выявить как главные достижения, так и слабые места российско-белорусской интеграции и предложить рекомендации по совершенствованию этого процесса.

Самые значимые достижения Союзного государства назвал Григорий Рапота.

- Есть вещи, которые характеризуют именно глубокие союзнические отношения, - подчеркнул он. - Например, отсутствие границы - нечто, присущее только Союзному государству... Общая оборонная доктрина - серьезный фактор, который говорит об особых отношениях двух государств. Взаимное признание виз также относится к тому, что можно назвать скрепами. Если к этому добавится еще и гражданство Союзного государства - это будет очень серьезное достижение.

Введение идентификационной карты Союзного государства позволит создать общую систему оказания госуслуг

О том, что стало принципиально новым в представленной работе, рассказал политолог, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко Вячеслав Сутырин.

- Новаторство документа в том, что в нем впервые был глубоко проанализирован весь пласт отношений Беларуси и России. Связи между нами оказались намного теснее, чем предполагалось. Особенно в экономике. Кооперация с Россией формирует более 50% ВВП Беларуси, фактически мы - единый экономический комплекс. Несмотря на пандемию, в 2020 году экспорт белорусских товаров на российский рынок превысил 13 млрд долларов - это больше, чем средний показатель за последние пять лет.

Впрочем, эксперты указали и на нерадужный факт: оказалось, что в образовательной, культурной, социальной сферах наше взаимодействие развито недостаточно. К такому заключению позволили прийти в том числе и опросы общественного мнения. Выяснилось, что сотрудничество в данных сферах оценивают положительно менее 50% граждан Беларуси и России.

Что касается практических рекомендаций, то, по словам Вячеслава Сутырина, огромный потенциал заключен в интеграции в цифровой сфере, начиная с вопроса союзного гражданства.

- Например, введение идентификационной карты в рамках Союзного государства позволило бы развернуть общую систему оказания госуслуг, что сильно упростило бы жизнь россиянам и белорусам. Это очень перспективная отрасль, - подчеркнул эксперт.