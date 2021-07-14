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14.07.2021 16:40
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Рубрика: Экономика

Спортивные объекты становятся ядром жилых кварталов

Текст: Михаил Нестеров
Девелоперская компания Группа "Родина" запустила финальную стадию строительства нового многофункционального спортивно- оздоровительного комплекса в Ватутинках (Новая Москва, ТиНАО). Объект спортивной инфраструктуры, включающий Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Академию Единоборств Fight Nights Камила Гаджиева, органично впишется в строящийся квартал, а точнее культурно-образовательный кластер Russian Design District. И не просто впишется, а станет центром притяжения, или, по словам совладельца и основателя Группы "Родина" Владимира Щекина, ядром жилого кластера.
Фото: Предоставлено пресс-службой группы "Родина" Фото: Предоставлено пресс-службой группы "Родина"
Фото: Предоставлено пресс-службой группы "Родина"

Russian Design District - инновационный жилой и культурно-образовательный кластер в Новой Москве, возводится в очень живописном месте, в Ватутинках. Рядом - река Десна и природный лесопарк. Креативный облик квартала уже виден невооруженным глазом по "скелетам" будущих зданий: каждый из 9 строящихся домов имеет свою "изюминку" и неповторим, как талант партнеров проекта - людей, вроде бы далеких от архитектуры, но приложивших руки и сердца к облику "своих" домов и подсказавших профессиональным дизайнерам философию помещений. Так, например, для дома Светланы Захаровой характерно сочетание классики и современности, дому Ирины Винер-Усмановой присуща красота и утонченность, дом Валентина Юдашкина напоминает атласное полотно, а Валерий Гергиев в своем проекте сделал акцент на деревянные детали интерьера. Общая площадь застройки превысит 72 тысячи "квадратов", из которых более трети займет инфраструктура: общеобразовательная школа и детский сад, спорткомплекс, школа дизайна и технологий DATA, школа моды Валентина Юдашкина. К лету следующего года проект RDD планируется завершить.

Фото: Предоставлено пресс-службой группы "Родина"

Но вернемся к спортивно-оздоровительному комплексу. В Центре художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой смогут заниматься более 350 спортсменов, начиная от 3-х лет. Именно на такой возраст акцентировала внимание знаменитый тренер и педагог, рассказывая о необходимости создания в составе Центра группы раннего развития: любовь к спорту необходимо прививать чуть ли не с пеленок. Для гимнастов здесь будут созданы прекрасные условия: спортивный зал с 2 гимнастическими коврами, трибуны до 250 зрительских мест, залы для занятий хореографией, танцами и йогой. Заниматься с детьми будут именитые спортсмены: чемпионы России, Европы, мира и Олимпийских игр, заслуженные тренеры по художественной гимнастике с большим стажем работы в сборной страны.

И вполне возможно, что свою спортшколу здесь сможет создать и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов: по крайней мере, такую идею Ирина Винер-Усманова высказала на торжественном мероприятии, посвященном началу строительства спорткомплекса.

"Алексей Немов живет в этом районе, и было бы неплохо, если бы у него здесь было место для тренировок спортивных гимнастов. И потом тренировки мальчиков в этом же здании будут мотивировать девчонок, - считает Ирина Винер-Усманова, - А вообще я счастлива за людей, которые здесь будут жить в окружении потрясающей природы. Замечательно, что у людей будет возможность и проживать в красивом месте, и учить детей, и водить их в спортивную секцию в шаговой доступности, не мучая их многочасовыми переездами до спортзала".

"Спорт, физкультура, движение - это основа всего, - продолжила Ирина Винер-Усманова, - и отрадно, что пример здорового образа жизни задает Владимир Путин, уделяя большое внимание физическим нагрузкам: хоккею, борьбе, плаванию. Он с детства дружит со спортом, а спорт организует, дисциплинирует, потому он так много успевает за день. Президент поставил задачу, чтобы не менее 70 процентов населения страны занимались физкультурой или спортом. Чтобы этого достичь, нужна инфраструктура. Строят у нас много, но дома, дома, дома, а где спортивные площадки, где заниматься детям, взрослым, пожилым? А здесь для спорта созданы все условия".

По мнению знаменитого тренера и педагога, создание спортивной инфраструктуры, что немаловажно, это еще и возможность трудоустройства для бывших профессиональных спортсменов, которые после большого спорта не всегда могу найти себя в жизни.

К сожалению, по словам мастера спорта по самбо и джиу-джицу, руководителя Школы единоборств Fight Nights Камила Гаджиева, среди людей бытует мнение, что кикбоксинг, тайский бокс, ММА и т.д., ничего общего со спортом и здоровым образом жизни не имеют, а лишь воспитывают в людях жестокость. Поэтому создание Академии единоборств под крышей Спортивно-оздоровительного комплекса в Russian Design District одновременно служит и признанием, и легализацией их в глазах общественности. В Академии более 100 спортсменов разных уровней подготовки одновременно смогут заниматься десятью видами единоборств, в том числе самбо, дзюдо, джиу-джитсу, кикбоксингом, тайским боксом и MMA. Здесь планируется тренировочный зал с несколькими рингами, современными тренажерами, зонами для отработки техники боя, силовых тренировок и фитнеса, отдельный зал для соревнований с профессиональным боксерским рингом и трибунами до 250 мест. Преподавать в академии будут известные бойцы Владимир Минеев, Виталий Минаков, Хабиб Нурмагомедов, Магомед Исмаилов и другие.

Кстати, спорткомплекс только возводится, но уже появились желающие там заниматься. Вот что мы прочитали на одном из форумов. "Давно ищем с женой квартиру в месте, где есть все необходимое для детей - школа, детсад, а еще спортобъекты, чтобы водить детей туда заниматься. Ведь хочется дать им лучшее, а в ЖК RDD есть все для этого. Своих мальчиков отдадим в секцию борьбы. Уровень тренеров спорткомплекса в RDD впечатляет".

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин рассказал, что Новая Москва развивается по креативному пути. Спальные районы больше не популярны. Люди хотят вместе с квартирой получить дороги, социальную инфраструктуру, торговые центры, в общем, полноценную жизнь. Поэтому концепция развития Новой Москвы - строить не жилье, а город. "И он строится, - подчеркнул чиновник, - в RDD на одной "полянке" будет и жилье, и школа, и детский сад, и спорткомплекс. Все под рукой. Очень рассчитываю, что проект будет успешным. Он уже успешен, поскольку органично вписывается в существующую и будущую инфраструктуру".

"Развитие города должно происходить для человека, и во имя человека. Именно этот принцип провозгласил на московском урбанистическом форуме Сергей Собянин. А наша задача как застройщика - создать среду для всестороннего развития личности человека любого возраста и всей семьи целиком. И для нас человек, раскрытие его потенциала, его всестороннее развитие является основным ориентиром, - рассказал председатель Совета директоров и совладелец Группы "Родина" Владимир Щекин. - Поэтому мы создали и воплощаем в жизнь абсолютно новый авторский формат жилых районов - инновационные жилые кластеры (ИЖК). Спортивная и образовательная инфраструктура, жилые дома, авторские школы ведущих деятелей культуры и искусства в симбиозе дают как раз тот эффект, которые позволяет гармонично развиваться личности".

"Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс спроектирован таким образом, чтобы в нем могли одинаково продуктивно заниматься как новички, так и профессиональные спортсмены, и дети, и взрослые, - добавил Владимир Щекин. - здесь будет присутствовать много видов спорта, чтобы у человека был выбор и возможность попробовать разные занятия".

Фото: Предоставлено пресс-службой группы "Родина"

Олимпийские чемпионы Алексей Немов (спортивная гимнастика) и Маргарита Мамун (художественная гимнастика) подчеркнули, что основное преимущество будущего спорткомплекса - в его шаговой доступности для жителей RDD (хотя, разумеется, заниматься здесь смогут все желающие, хоть с другого конца города) и в возможности проводить здесь время всей семьей.

И вот наступил торжественный момент: Ирина Винер-Усманова, Дмитрий Набокин, Владимир Щекин, Камил Гаджиев, Маргарита Мамун и Алексей Немов нажали на символическую кнопку, и в опалубку перекрытия будущего спорткомплекса потекли первые кубометры бетона. А через год здесь девочки уже будут учиться садиться на шпагат, а пацаны - стараться держать удар. Здорово!

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