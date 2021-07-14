Справедливо ли обвиняют Facebook в монополизации рынка в разных странах

Рыночная капитализация Facebook в июне впервые достигла триллиона долларов наряду с Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon. Причиной послужило решение американского суда по антимонопольным делам, который отклонил исковое заявление 48 американских штатов и Федеральной торговой комиссии (FTC) к компании.

Facebook попала в поле зрения регулирующих органов за "попытки монополизации рынка". В декабре прошлого года FTC США и группа из 48 генеральных прокуроров штатов возбудили дело, чтобы аннулировать приобретение компанией Instagram и WhatsApp.

"Пристальное внимание к рынку соцсетей со стороны регулирующих органов вполне объяснимо - интернет-реклама продолжает из года в год оставаться лидером по темпу прироста, в первом квартале 2021 года он составил 14%", - говорит генеральный директор агентства КРОС Екатерина Мовсесян.

Пристальное внимание к мировым гигантам со стороны властей эксперты называют естественным развитием рынка, ведь в ситуации притока большого объема финансов и недостаточного уровня регулирования отрасли особенно опасны ценовые спекуляции со стороны монополиста. Правда, не совсем справедливым, считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. По его словам, нет убедительных доказательств того, что Facebook контролирует более 60% рынка соцсетей. FTC не предложила стандартизированной методики, на основании которой можно было бы делать заключение о рыночной доли Facebook, таким образом, предположение о монопольном положении компании выглядит расплывчато. Кроме того, большинство сервисов Facebook бесплатны для пользователей.

По словам экспертов, наиболее логичная мера борьбы с монополизацией - создание искусственной конкуренции, разделение гиганта на несколько самостоятельных бизнесов, конкурирующих за пользователей и рекламодателей. "Пока вопросы монополизации наиболее остро стоят не в нашей стране - Facebook в США становится объектом для различного рода расследований и исков, нацеленных на ограничение силы ведущего игрока на рынке. В России же доли игроков рынка по аудитории распределены равномерно", - говорит Мовсесян.

Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" - 74 млн пользователей, Facebook - 8,9 млн, у Instagram - 54 млн

По последнему отчету We Are Social, ежемесячная аудитория "ВКонтакте" больше 74 млн пользователей, Facebook - 8,9 млн, у Instagram, принадлежащей Facebook, - 54 млн. А ведь еще есть "Одноклассники", YouTube и стремительно растущий TikTok - их аудитория измеряется десятками миллионов.

При этом даже у WhatsApp, аудитория которого насчитывает 2 млрд пользователей в мире, также есть аналоги: Viber, Telegram (500 млн в мире), говорит директор по Social Media PR Partner Дамир Фейзуллов.