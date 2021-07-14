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14.07.2021 19:37
Рубрика: Власть

Депутат ГД Ирина Белых: Статья Владимира Путина - это эпохальный документ, прямое обращение к братскому народу

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Сергей Николаев Фото: Сергей Николаев
Фото: Сергей Николаев

"Считаю, что статья президента Владимира Путина - это особый исторический документ. Ни один из современных мировых лидеров никогда не обращался к гражданам другого государства, подробно и аргументированно излагая свою позицию на нынешнее состояние двусторонних отношений. Лидер государства выразил мнение всех российских граждан, отметив, что "наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями". Абсолютно соглашусь с президентом, что метод некоторых украинских элит произвольно жонглировать историческими фактами в угоду политической конъюнктуре привело народ этой страны к положению "добровольных заложников чужой политической воли", - заявила Ирина Белых.

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Парламентарий добавила, что как куратор многих историко-патриотических проектов для молодежи очень хорошо знает, что основное поле борьбы против единства братских народов - всегда история. "Именно искаженная, лживая, двуличная трактовка фактов ведет к образованию в обществе прослойки так называемых "манкуртов": людей, не помнящих своих духовных и нравственных исторических коней. И это страшно, - подчеркнула Ирина Белых.

Парламентарий особо отметила, что Владимир Путин, "работая над этой статьей, основывался не на каких-то секретных архивах, а на открытых документах, которые содержат хорошо известные факты". Отдельный пункт посвящен нашей общей борьбе с фашизмом, нашей общей Победе, "несгибаемому поколению, которое отдавало свои жизни за наше будущее, за нас", - подчеркнула Ирина Белых.

- Абсолютно согласна с утверждением Президента: невозможно разделить Победу "на нашу и не нашу", ранжировать героев "на своих и чужих". Это один из основных тезисов статьи. "Принудительная смена идентичности" - основной козырь в геополитической игре, цель которой - превратить Украину в "плацдарм против России". Последствия такой игры Владимир Путин справедливо сравнивает с "применением против нас оружия массового поражения", - добавила Ирина Белых.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
На Украине продолжается обсуждение статьи Владимира Путина

Она назвала статью президента "эпохальным документом, прямым обращением к братскому народу".

- Эти материалы будут изучать в школах и в университетах, убеждена, что не только в российских, но и в украинских. И, как и все граждане нашей страны, надеюсь, что эта статья даст нашим соседям возможность самим сделать выводы и решить, "какой быть Украине", - сказала Ирина Белых.

Ранее Президент России Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Материал опубликован на официальном сайте Кремля на русском и украинском языках.

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