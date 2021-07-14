Стены времен Первого Храма найдены неповрежденными в Иерусалиме

Новости

В Москве ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды 17:28
МИД РФ: Попытки ФРГ оправдаться по докладу ОЗХО шиты белыми нитками 17:24
Состояние лежащего в реанимации Петра Мамонова вновь ухудшилось 17:23
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+ 17:05
Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России 17:01
Белорусские патриотические силы обратились к народам Литвы и Латвии 16:58
Финдиректора самарского аэропорта Курумоч заподозрили в хищениях 16:57
Доля современного оружия в войсках ЮВО превысит 70 процентов 16:55
В Минске рассказали о совместном с РФ плане против санкций Запада 16:55
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов 16:49
Власти Подмосковья рассказали, как получить выплаты на детей школьного возраста 16:44
Сжигать мусор и жечь костры разрешат по новым правилам 16:43
Европа планирует высадить лес из 3 млрд деревьев 16:39
Умершая сестра Декстера и убитый маньяк вернутся в новом сезоне 16:34
Сибирячку поймали на сбыте фиктивного сертификата о прививках от COVID-19 16:27
Врачи рассказали, чем опасно обезвоживание 16:21
В ООН предупредили о риске массового исхода беженцев из Афганистана 16:19
В Екатеринбурге пассажирка бросила кота у аэропорта 16:08
Россия возобновляет полеты в Чехию и Францию 16:05
Врач рассказал, кому нельзя носить брекеты 15:56
ВОЗ оценила скорость распространения "дельта"-штамма COVID-19 15:55
В Госдуме рассказали о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса 15:51
США поменяли замок на ядерных боеголовках 15:49
На Урале пресекли сбыт фиктивных справок об отсутствии COVID-19 15:45
Сергей Федоров возглавил хоккейный клуб ЦСКА 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 16:12
Рубрика: Культура

Стены времен Первого Храма найдены неповрежденными в Иерусалиме

Текст: Денис Передельский
Фото: Kobi Harati / City of David Фото: Kobi Harati / City of David
Фото: Kobi Harati / City of David

В Израиле археологи раскопали хорошо сохранившиеся стены периода разрушения знаменитого Первого Храма, который согласно библейским преданиям, был стерт с лица земли в 586 году до нашей эры во время вторжения вавилонян.

Фото: iStock
Археологи обнаружили в Шотландии "ворота в подземный мир"

О сенсационном открытии со ссылкой на Управление древностей Израиля сообщает The Jerusalem Post. Археологи при проведении раскопок в национальном парке "Город Давида" обнаружили практически неповрежденную часть городской стены Иерусалима.

Предварительный анализ показал, что она была построена в период Первого Храма, который был разрушен вавилонской армией. Этот исторический эпизод, относящийся к 586 году до нашей эры, нашел отражение в последней главе Второй книги Царств.

Текст гласит: "К девятому дню [четвертого месяца] голод в городе усилился; для простых людей не осталось еды. Тогда [стена] города была проломлена... В седьмой день пятого месяца - это был 19-й год правления царя Вавилона Навуходоносора - пришел Навузарадан, начальник стражи, офицер царя Вавилонского, в Иерусалим. Он сжег Дом Господа, царский дворец и все дома Иерусалима; он сжег дома всех известных людей".

Благодаря этому библейскому повествованию долгое время считалось, что вавилоняне практически стерли с лица земли и сам храм, и окружавшие его здания. Однако новая находка указывает на то, что разрушено было не все.

Кстати, еще в 1960-х годах британским археологом Кэтлин Кенион и в 1970-х годах археологом Игалом Шило в северной и южной частях склона нацпарка были найдены остатки стен. Много лет большинство ученых не верили, что эти руины следует рассматривать как часть городской стены. Однако вновь обнаруженный участок стены оказался недостающим звеном. Он был построен на восточной части склона и соединял стены, найденные полвека назад.

Фото: Susanne Kaun, NIKU
"Стена демонов" в норвежской церкви оказалась сенсационной подделкой

"Городская стена защищала Иерусалим от нападений во время правления царей Иудеи, - говорится в заявлении руководителей раскопок Филипа Вукосавовича, Джо Узиэль и Ортала Чалафа. - Так продолжалось до появления вавилонян, которым удалось прорваться через стену и завоевать город. Остатки других руин можно было увидеть и раньше при археологических раскопках. Однако оказалось, что не все было разрушено. Части стен, которые стояли и защищали город на протяжении десятилетий и более, сохранились до наших дней".

Благодаря новому открытию археологи смогут реконструировать всю линию городской стены, окружавшей древнюю столицу Иудейского царства накануне ее разрушения. По словам доктора Филипа Вукосавовича, ширина сохранившейся части стены составляет около пяти метров, высота достигает трех метров.

В целом открытие ставит под сомнение полное разрушение стен, о котором говорится в библейских источниках. Кроме того, недавние раскопки в других частях "Города Давида" показали, что он, вероятно, не был полностью заброшен, как считалось до сих пор. Скорее всего, горожане бежали только из центра, но обосновались на окраинах города, где строили для себя небольшие временные дома в надежде на скорый уход вавилонян.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Израиль Общество Наука

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+
Песков: Россия не занимается политизацией темы вакцин
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
Сергей Федоров возглавил хоккейный клуб ЦСКА
Вышла самая подробная и небесспорная биография Джона Леннона
Как проходят съемки картины о Нюрнбергском процессе