Стены времен Первого Храма найдены неповрежденными в Иерусалиме

В Израиле археологи раскопали хорошо сохранившиеся стены периода разрушения знаменитого Первого Храма, который согласно библейским преданиям, был стерт с лица земли в 586 году до нашей эры во время вторжения вавилонян.

О сенсационном открытии со ссылкой на Управление древностей Израиля сообщает The Jerusalem Post. Археологи при проведении раскопок в национальном парке "Город Давида" обнаружили практически неповрежденную часть городской стены Иерусалима.

Предварительный анализ показал, что она была построена в период Первого Храма, который был разрушен вавилонской армией. Этот исторический эпизод, относящийся к 586 году до нашей эры, нашел отражение в последней главе Второй книги Царств.

Текст гласит: "К девятому дню [четвертого месяца] голод в городе усилился; для простых людей не осталось еды. Тогда [стена] города была проломлена... В седьмой день пятого месяца - это был 19-й год правления царя Вавилона Навуходоносора - пришел Навузарадан, начальник стражи, офицер царя Вавилонского, в Иерусалим. Он сжег Дом Господа, царский дворец и все дома Иерусалима; он сжег дома всех известных людей".

Благодаря этому библейскому повествованию долгое время считалось, что вавилоняне практически стерли с лица земли и сам храм, и окружавшие его здания. Однако новая находка указывает на то, что разрушено было не все.

Кстати, еще в 1960-х годах британским археологом Кэтлин Кенион и в 1970-х годах археологом Игалом Шило в северной и южной частях склона нацпарка были найдены остатки стен. Много лет большинство ученых не верили, что эти руины следует рассматривать как часть городской стены. Однако вновь обнаруженный участок стены оказался недостающим звеном. Он был построен на восточной части склона и соединял стены, найденные полвека назад.

"Городская стена защищала Иерусалим от нападений во время правления царей Иудеи, - говорится в заявлении руководителей раскопок Филипа Вукосавовича, Джо Узиэль и Ортала Чалафа. - Так продолжалось до появления вавилонян, которым удалось прорваться через стену и завоевать город. Остатки других руин можно было увидеть и раньше при археологических раскопках. Однако оказалось, что не все было разрушено. Части стен, которые стояли и защищали город на протяжении десятилетий и более, сохранились до наших дней".

Благодаря новому открытию археологи смогут реконструировать всю линию городской стены, окружавшей древнюю столицу Иудейского царства накануне ее разрушения. По словам доктора Филипа Вукосавовича, ширина сохранившейся части стены составляет около пяти метров, высота достигает трех метров.

В целом открытие ставит под сомнение полное разрушение стен, о котором говорится в библейских источниках. Кроме того, недавние раскопки в других частях "Города Давида" показали, что он, вероятно, не был полностью заброшен, как считалось до сих пор. Скорее всего, горожане бежали только из центра, но обосновались на окраинах города, где строили для себя небольшие временные дома в надежде на скорый уход вавилонян.