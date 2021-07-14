Стоит ли россиянину ехать за автомобилем в Беларусь

Разница в стоимости новых автомобилей, продаваемых в Беларуси и России, может достигать сотен тысяч рублей. "СОЮЗ" выяснял, почему это происходит и насколько выгодно и сложно ли приобрести автомобиль россиянину в Беларуси, а белорусу - в России.

На интернет-сайтах дилеров очень сложно определить реальную цену за автомобиль. Лучше самому приехать в автосалон. Сергей Куксин

Россияне и белорусы живут в Союзном государстве, вместе строят союзное будущее - без границ, физических, таможенных, валютных и экономических. И все же... Например, на автомобильном рынке есть немало нестыковок, которые в итоге "выливаются" в разницу цен. "СОЮЗ" решил изучить этот вопрос, чтобы понять - насколько мы интегрированы?

За "китайцем" - в Беларусь

Оговоримся сразу - новые автомобили будем рассматривать отдельно от подержанных. Ведь политика ценообразования на эти категории и нюансы при оформлении при покупке и регистрации - разные.

Что касается именно этой категории, то для сравнения возьмем модели китайской марки Geely, которая имеет в Беларуси сборочное производство. Если соотнести стоимость нескольких моделей этой марки, продаваемых в Союзном государстве, то можно заметить, что на сайте автопроизводителя в Беларуси стоимость Geely Tugella начинается от 2,2 миллиона российских рублей, в то время как в России этот же производитель предлагает модель по цене от 2,7 миллиона рублей.

При этом Geely Coolray и Geely Atlas дешевле уже в России (на 25 тысяч рублей - первый и на целых 150 тысяч рублей - второй).

Однако машины этой марки все-таки не массовые, поэтому остановимся, например, на вполне народном бренде Ravon. Его продукция представляет собой немного "перелицованные" автомобили марки Chevrolet. И что же мы видим? А то, что седан Ravon R4 (тот же самый Chevrolet Cobalt) в Беларуси продается от 714 тысяч рублей, а в России его можно купить уже за 756 тысяч.

Разница в цене автомобиля, продаваемого в России и Беларуси, может достигать 500 тысяч рублей

А вот продукция АвтоВАЗа в Беларуси немного дороже, чем в России, разница составляет несколько десятков тысяч рублей для любой модели.

Как купить дешевле?

Почему так происходит? Причина, считает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, лежит на поверхности.

"На формирование окончательной цены очень влияет маркетинговая политика автопроизводителей. В Беларуси, например, покупателям предлагается очень много преференций. Например, кредиты под низкие проценты. Что же касается России, то серьезных скидочных программ сегодня на рынке мало. К тому же в России может быть дефицит некоторых моделей, и некоторые дилеры позволяют себе в рамках своих полномочий увеличивать стоимость таких моделей за счет включения в окончательную комплектацию тех или иных опций", - считает эксперт.

При этом на интернет-сайтах дилеров очень сложно определить конечную цену за автомобиль. За ним приходится ехать в салон, а там часто выясняется, что машина стоит дороже, чем заявлено в Cети.

Подобная практика распространена и в России, и в Беларуси, говорит Игорь Моржаретто, "но ее можно обойти. Для этого автомобиль приобретается через интернет. Практически у каждой компании сегодня есть онлайн-продажи, в которых дилер появляется на самом последнем этапе, в момент выдачи автомобиля".

Поэтому, считает эксперт, шанс у россиянина купить дешевле новый автомобиль в Беларуси или у белоруса в России есть, однако для этого необходимо очень плотно погрузиться в изучение рынка, цен и нюансов переоформления автомобилей в рамках Союзного государства.

Интеграция выгодна авторынку

Так, за новые автомобили, произведенные в Беларуси, таможенную пошлину платить не надо, однако надо платить утилизационный сбор и за подключение к ГЛОНАСС, напоминает независимый консультант по индустрии "Автомобили и транспорт" Сергей Бургазлиев. Впрочем, добавляет он, на относительно дорогие и мощные машины она составит несколько десятков тысяч рублей и несильно увеличит конечную стоимость автомобиля.

В то же время, добавляет Сергей Бургазлиев, есть нюанс, связанный с базой для начисления НДС. "В России НДС начисляется на общую стоимость товара, а в Беларуси на разницу между себестоимостью товара и его розничной ценой. За счет этого получается, что если вы покупаете машину в Беларуси и привозите ее в Россию, платите таможенный сбор плюс акциз, а на НДС вы можете сэкономить".

По мнению Сергея Бургазлиева, интеграция России и Беларуси в части авторынка будет выгодна автолюбителям обеих стран, так как увеличится возможность выбора нужного автомобиля за привлекательную цену. Российский авторынок более емкий, и на нем автолюбителю из Беларуси можно купить машину с хорошей скидкой. В то же время популярные среди российских автолюбителей машины в Беларуси стоят дешевле и их покупка становится выгодной для россиян.

Советы покупателям

1. В Беларуси можно выгодно приобрести подержанные автомобили в очень хорошем состоянии. В России из-за климата и условий эксплуатации они, как правило, в более худшем состоянии.

2. На белорусском авторынке б/у машин более богатый выбор: в силу территориальной близости к европейским странам здесь популярны и многочисленны дизельные седаны и универсалы таких моделей и комплектаций, которые до России просто не доезжают.

3. При покупке автомобиля обратите внимание на то, чтобы машина соответствовала экологическому классу Евро-5. Это значит, что она должна быть не старше 2010 года выпуска и иметь соответствующий сертификат, иначе на российской таможне могут возникнуть проблемы.

4. Что касается покупки нового автомобиля в Беларуси, то россиянину есть смысл рассматривать и данный вариант: разница в цене на некоторые модели может достигать полумиллиона рублей.

5. А вот белорусу в России выгоднее покупать новые машины российской сборки. Здесь разница в цене может составить от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.