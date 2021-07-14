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14.07.2021 14:19
Рубрика: Общество

Светлана Разворотнева предлагает ужесточить меры ответственности за экологические преступления

Текст: Анна Полтавцева
Эксперты и представители общественности прокомментировали законопроект об уголовной ответственности за нарушение норм обращения с особо опасными отходами, который будет подготовлен осенью этого года в Госдуме. Они поддержали действия властей, а также выступили за дополнительные предложения в экологической сфере.
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Так, член Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева считает недопустимыми ситуации, в которых отходы, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан, оставляют без соблюдения необходимых правил - например, на мусорных полигонах и стихийных свалках. Она уверена, что предприятия, совершающие подобные преступления, должны быть наказаны.

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В июне этого года она выступила с предложением законодательно ужесточить меры ответственности за экологические преступления: за умышленные преступления - наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, за особо тяжкие деяния - до 10 лет, а также увеличить штрафы в 10 и более раз.

- Сегодня, как правило, к уголовной ответственности прибегают только если предприятие отказывается компенсировать нанесенный окружающей среде ущерб, а не по факту самого деяния. Однако за совершение экологических преступлений необходимо наказывать очень строго. При этом меры по компенсации экологического ущерба за счет чистой прибыли предприятия, предложенные весной Михаилом Мишустиным, также должны быть применены, - сказала Разворотнева.

По мнению Альбины Дударевой, заместителя Председателя Общественного совета при Минприроды России и первого заместителя председателя Комиссии ОПРФ по экологии и охране окружающей среды, государство обязано обеспечить экологическую безопасность и конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.

- Президент России Владимир Путин обозначил наш политический курс - "Получил прибыль за счёт природы - убери за собой <…> Принцип "Загрязнитель платит" должен работать в полной мере". Предприятия должны нести ответственность за те отходы, которые они производят. Важно, чтобы эта плата работала на развитие новых природоохранных технологий, направленное в сторону ресурсной эффективности и снижения негативного воздействия, что неминуемо приведет к улучшению состояния окружающей среды и ее сохранения для будущих поколений - считает она.

Мнение общественников поддержал Артем Седов - сооснователь и генеральный директор ООО "Большая Тройка" - IT-компании, предлагающей цифровые решения в сфере экологии.

- Конечно, такие виды отходов как 1-2 классы опасности должны быть под абсолютным контролем. Для этого государством было принято решение о создании Федерального Экологического оператора по обращению с 1-2 классов опасности. И, конечно, необходимо иметь и использовать все возможные механизмы работы с нарушителями, - заметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за причиненный ущерб экологии. После чего премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед Госдумой, заявил о введении ответственности для бизнеса за ущерб, нанесенный экологии.

Общество Экология

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