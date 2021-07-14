Сжигать мусор и жечь костры разрешат по новым правилам

Новые правила для сжигания мусора и разведения костров могут вступить в силу после принятия соответствующего постановления правительства. Текст проекта постановления появился сегодня на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов. Согласно ему почти все ранее принятые МЧС ограничения в отношения костров и мусора отменяются.

Проект содержит изменения в Правила противопожарного режима в РФ. Их пункт 66 ранее запрещал разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений. "Слова "разводить костры" исключить", - говорится в тексте проекта.

Также из этого пункта планируется вычеркнуть запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, которые предлагалось уничтожать в специально установленных властями местах. А из пункта 65 Правил предлагается убрать запрет на разведение костров, приготовление пищи на открытом огне, включая мангалы.

Интересно, что Правила противопожарного режима, можно сказать, совсем новые. Основные положения этих Правил вступили в силу только с января этого года, а положения третьей главы - вообще с 1 июля этого года. Но, видимо, ограничения вызвали бурное недовольство дачников и обычных горожан, поскольку мусора на дачах или в частном жилом секторе скапливается всегда много. Да и быть оштрафованными за костер на собственном участке никому не захотелось. Поэтому и понадобились срочные корректировки в свежевступившие Правила. Интересно, что разработчиком, и Правил противопожарного режима, и проекта правительственного постановления выступило МЧС.

В общем "работа над ошибками" проведена, и, возможно, вскоре разводить костры и сжигать мусор на дачных участках снова станет можно.