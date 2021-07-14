Тимофей Баженов поддержал ежегодный экологический проект Москвы "Наше дерево"

Телеведущий, лидер общественного движения Тимофей Баженов отметил, что в акции примут участие 8 тыс. москвичей.

"Традиция высаживать деревья в честь дня рождения ребенка существовала много веков назад. Наши предки издавна считали дерево символом жизни. Сегодня в агрессивной городской среде зеленые насаждения представляют особую ценность. Высадка именных деревьев в парках Москвы - это отличный способ еще сильнее укрепить семьи и сделать столицу более экологически дружелюбной", - подчеркнул тележурналист.

В экологическом мероприятии могут принять участие родители, чьи дети появились на свет после 1 января 2019 года. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте mos.ru, определиться с местом посадки и сортом именного дерева. Свидетельство с указанием координат саженца придет в течение месяца.

"Благоустройство столицы должно основываться, в первую очередь, на заботе о москвичах. Введение моратория на изменение границ городских парков поможет сохранить нам зеленый облик Москвы", - отметил Тимофей Баженов. Журналист добавил, что современные москвичи не стремятся связать сорт растения с полом ребенка. Эта возрожденная традиция призвана сохранить окружающую среду и стать приятным столичным обычаем.