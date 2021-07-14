Грант "Агростартап" - одна из мер поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он предусмотрен для тех, кто только начинает свой бизнес в сельском хозяйстве. Примеры успешного роста, благодаря гранту, есть в каждом регионе России.
В Воронеже открыли движение по путепроводу над железной дорогой
Первой по обновленному виадуку - он стал шире и выше - прошла, испытывая его, пожарная машина. Следом - колонна воронежских байкеров.
Необходимость в ремонте виадука назрела давно: прежний не справлялся с интенсивным движением, а подвешенная к пролету теплотрасса грозила обрушиться на рельсы.
С коммуникаций и начали. Поскольку под виадуком движение не прекращалось, работы по разборке старого пролета и установке нового велись по ночам. В марте началась установка пролетных балок. А сегодня виадук уже работает.
В Самарской области тоже запустили движение по новому мосту через реку Сок. Реконструкция Сокского перехода идет сразу по двум направлениям. На первом - строили новый мост. А на втором - ремонтировали существующий мост и подъездные пути.
Все работы должны были завершиться только к осени 2022 года. Но возведение объекта изначально велось ускоренными темпами, поэтому была подготовлена заявка на опережающее финансирование из федерального бюджета. Ее одобрили. По словам представителя подрядчика Алексея Зотова, работы по второму направлению завершат в августе.
После этого участок дороги расширится с двух до четырех полос, что позволит разгрузить выезд с Красноглинского шоссе Самары на региональную и федеральную сеть автодорог. Самарцы, выезжая за город, больше не будут простаивать в этом месте в пробках, прибавится времени на отдых.
На каждом из мостов будет организовано одностороннее движение на въезд и выезд из города. То есть пропускная способность перехода вырастет вдвое. Полное движение по двум мостам планируется запустить уже до конца этого года, что значительно раньше плана.
Справка "РГ"
С начала реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" стартовали работы на 176 крупных капиталоемких объектах. Более 100 из них уже сданы в эксплуатацию, на остальных идут активные строительно-монтажные работы. В 2021 году в 84 регионах дорожники и мостостроители возведут и реконструируют 40 капиталоемких объектов. В их числе - обходы городов, новые улицы, участки трасс, искусственные сооружения.
По всей России для школьников открылись "Инженерные каникулы"
По всей стране открылись "Инженерные каникулы". В рамках нацпроекта "Образование" работают 135 детских и 70 мобильных технопарков "Кванториум", 71 центр цифрового образования "IT-куб".
На базе детского технопарка "Кванториум" в Липецкой области стартовала программа "Город профессий". Первая смена уже закончилась. "Было очень непросто сказать им: "Да, дорогие, ваша смена завершилась, начинается вторая, для других", - рассказывает начальник лагеря Ольга Тагинцева. - А потом увидели, что первые участники лагеря регистрируются на третью смену. Значит, наша школа их задела, разбудила интерес".
Организаторы постарались не просто показать ребятам профессии будущего, но и познакомить их с людьми, которые нашли свое призвание. Так, гостем "Города профессий" стал реконструктор Павел Семенов. Он организатор известного далеко за пределами Центральной России фестиваля "Русборг". А значится ли его профессия в официальных атласах и списках, не столь важно. После встречи, на которой дети выпытали у реконструктора все особенности средневековых доспехов и оружия, участники лагеря сделали вывод: важно найти себе дело по душе и превратить его в профессию.
"В конце смены определили как самые популярные профессии, так и те, которые современным детям не слишком интересные", - отмечает Ольга Тагинцева. Именной буклет, где каждый записывал свои впечатления от каждой из предложенных 12 профессий будущего, показал: специальности, связанные с IT-технологиями, компьютерным дизайном, робототехникой, - все это и есть мечты современных школьников.
Одни стремятся стать оператором многофункциональных робототехнических комплексов. Вторые - проектировать интерфейсы беспилотной авиации. Третьи - разрабатывать туристические маршруты и тур-навигаторы, а четвертые - оберегать парки от вредного влияния.
В городе Кингисеппе Ленинградской области тоже стартовали "Инженерные каникулы: IT.Cosmo.Robo". Реализует его детский технопарк "Кванториум" в рамках нацпроекта "Образование". Сам "Кванториум" откроется в конце августа, сейчас в помещениях заканчивается ремонт. Но работа уже началась. "Инженерные каникулы" проводятся на базе школы N 6 города Кингисеппа. В смене 90 детей от 10 до 17 лет.
Директор кингисеппского "Кванториума" Елена Патракова говорит, что учеба совсем не похожа на ту, что организована в летних школьных лагерях. Дети приходят на конкретные занятия четыре-пять раз в неделю на два часа. Обучение идет по трем направлениям.
Так, на IT ребят знакомят с основами программирования, узнают особенности написания кода, языки программирования. Смена продлится две недели. По ее итогам ребята должны создать небольшую программу. В направлении Промробоквантум ученики программируют роботов. Те, кто попали в поток, связанный с космонавтикой, изучают спутники, причем не только в теории. В финале своей смены ребята должны будут запустить на орбиту собственную ракету.
Всего в "Инженерных каникулах" в Кингисеппе запланировано три смены. Все занятия проводят бесплатно. Детям ничего покупать не надо: все материалы они получают на месте.
В России в июле стартовал международный проект "Летний университет-2021". Две недели двенадцать ведущих университетов из семи федеральных округов - от Калининграда до Владивостока - провели занятия по 19 дополнительным программам для 675 студентов из Беларуси.
Среди "летних университетов" был и Сочинский государственный университет. Сюда приехали 25 студентов второго и третьего курсов, которые изучают направления "Туризм и индустрия туризма" и "Международный туризм" в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.
Проект проходит при поддержке Минобрнауки РФ. А координатором стал Псковский государственный университет, который принял 150 ребят из Беларуси. Это будущие филологи, журналисты, специалисты по истории и регионоведению.
Подготовили Ирина Белова, Ульяна Вылегжанина
В Самарской области и Мордовии построили новые фельдшерско-акушерскые пункты
"Появился в ФАПе и кардиограф, так что теперь селянам не надо ехать в райцентр, чтобы снять медицинские показания. Проводим и диспансеризацию, берем анализы. Всё здесь!" - рассказала "РГ" заведующая Наталья Федорова.
Новый модульный комплекс со всеми удобствами появился недавно и в селе Татарский Байтуган. К нему прикреплено 698 пациентов. Здесь работает фельдшер, раз в неделю проводит прием врач общей практики. По графику выезжают хирург, ЛОР, офтальмолог, акушер-гинеколог. Сейчас сельчане активно прививаются. Заведующая пунктом Лейсан Ахмерова собирает заявки с односельчан. А когда приезжает врач, после осмотра делает прививки от ковида. Удобно, а главное, ехать за вакциной и здоровьем в райцентр не надо.
А в Мордовии сразу три новых фельдшерско-акушерских пункта распахнули двери в Лямбирском районе. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" современные модульные медпункты построены в селах Татарская Тавла, Николаевка и Черемишево. Старый медпункт в Татарской Тавле ютился в маленькой комнатке. В этом же здании соседствовали клуб, почта, библиотека... "Новый ФАП мы ждали давно. Сельчане даже к руководству республики обращались с коллективным письмом. И вот - дождались!" - говорит сельский глава Рафик Абузяров.
ФАП в селе построили за короткие сроки. Сейчас просторное помещение площадью 84 квадратных метра отвечает всем современным стандартам оказания первичной медпомощи. У входа - широкий удобный пандус для инвалидов и мам с колясками. Внутри - котельная, моечная, процедурная и смотровая, кабинет приема.
Повезло сельчанам и с фельдшером - местная уроженка Римма Шахмаметова трудится в медпункте уже более 15 лет. Ее номер телефона знают все жители - в любое время суток она готова примчаться на помощь к пациенту.
Рады новому медпункту и в селе Черемишево. Построенный в советское время ФАП совсем обветшал. А в Николаевке новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать и жителей соседнего поселка Дальний.
Справка "РГ"
Строительство и модернизация фельдшерско-акушерских пунктов - одно из важных направлений федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Он реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Цель - обеспечить качественную, своевременную и равнодоступную медпомощь всем жителям страны. В том числе - отдаленных и труднодоступных селений. А также в малонаселенных пунктах.
В России дефицит IT-специалистов достиг одного миллиона человек в год
Заполнить пустоту помогает нацпроект "Цифровая экономика". Во многих регионах интерес к профессии развивают уже в школе, а в вузах открывают новые направления.
В Татарстане в 2021 году 16 тысяч преподавателей смогут освоить цифровые навыки на платформе Университета Иннополис. Бесплатно. "Курсы прошли более девяти тысяч человек, - сообщил директор университета Кирилл Семенихин. - Самому молодому слушателю - 19 лет, старшему - 82". Обучение Иннополис проводит вместе с консорциумом учебных заведений по подготовке кадров для цифровой экономики. В него вошли 237 вузов и 110 ссузов из 76 регионов.
Активно популяризует IT-профессии самарский технопарк "Жигулевская долина", проводя для школьников и учащихся ссузов экскурсии по местам, где представлены лучшие разработки. Здесь есть детский технопарк "Кванториум-63", где растят будущих специалистов. Каждый год тысяча тольяттинских школьников бесплатно учатся профессиям будущего.
По словам директора технопарка Александра Сергиенко, талантливые ребята активно сотрудничают со взрослыми. Например, 14-летний Илья Григорьев занимается третий год. "Полгода наша команда разрабатывала проект датчика контроля качества воздуха вместе с "Аиралаб Рус", - рассказал Илья. Еще одна детская команда работает с изобретателями из "Автомобильных компонентов". Они создают прототип блока управления электропривода автоприцепа с дистанционным управлением с помощью мобильного приложения.
А Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева запустил новые программы переподготовки цифровым технологиям. Среди них - "Цифровые геоинформационные технологии в государственном и муниципальном управлении". Они позволят чиновникам, применяя методы интеллектуального анализа данных, обрабатывать материалы дистанционного зондирования Земли, аэрокосмические и наземные снимки, обновлять карты по воздушным, космическим и наземным съемкам. "У нас своя спутниковая группировка", - отметил директор Института допобразования университета Алексей Аржанов.
А выпускники программы "Цифровые технологии в сельхозпроизводстве и точном земледелии" получат новую профессию - агрокибернетика. Их обучат технологиям машинного зрения, дистанционного зондирования земли, геопозиционирования, роботизации техпроцессов, эксплуатации беспилотных авиационных систем.
Грант "Агростартап" показал примеры роста бизнеса в сельском хозяйстве
На Ставрополье глава крестьянско-фермерского хозяйства из села Белые Копани Алексей Салов благодаря "Агростартапу" сумел создать ферму по разведению товарной рыбы в бассейнах. "Очень просто было с документами для гранта. Если что - специалисты помогают", - рассказал "РГ" Алексей Салов. За счет гранта в 2,97 миллиона рублей он купил молодь форели Камплоопс и Золотой форели, модуль водоподготовки, бассейн и закончил хозпостройку.
Через год Салов собрал первый "урожай" - полторы тонны форели, которая у покупателей пошла на ура. Самой популярной стала порционная рыба массой 300 граммов и товарная, откормленная до 750. В этом году объем производства будет увеличен на 10-15 процентов. Предприниматель вообще задумался о расширении. "Хотелось бы приобрести еще как минимум два новых модуля водоподготовки, закупить больше рыбопосадочного материала", - отметил фермер.
За два года в Ставропольском крае общий объем финансирования по гранту "Агростартап" составил более 137 миллионов рублей. Поддержку нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получили проекты по рыбоводству, птицеводству, пчеловодству, ягодоводству, овощеводству и виноградарству.
А пермский фермер Александр Кандаков на грант увеличил поголовье овец и приобрел необходимую технику. После окончания сельхозинститута он вернулся в родную деревню Забор. В наследство от родителей ему осталось три десятка овец. Хотел расшириться, но не хватало денег. В прошлом году Александр, узнав о гранте на развитие, обратился за поддержкой в министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.
В итоге он получил три миллиона рублей. "На эти деньги я купил двести голов маточного стада и пять баранов-производителей, - говорит он. - Еще погрузчик, косилку и установил электроизгородь. И увеличил свои угодья, прикупив 117 гектаров. Сейчас его стадо, в котором около трехсот голов, свободно пасется на этой земле.
Умело распоряжаясь полученными от государства деньгами, Александр построил еще зимний ангар для овец. Конечно, есть и проблемы, но их фермер решает вместе со своей семьей. Ему помогают в развитии хозяйства дети, братья, сестры и племянники. К тому же в этом году он принял на работу с овцами наемного работника.
В планах Кандакова расширить помещения для содержания стада, так как там тесно ягнятам. Он намерен заявиться на получение еще одного гранта. Всего в прошлом году грант "Агростартап" получили 15 пермских предпринимателей.