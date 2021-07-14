Грант "Агростартап" - одна из мер поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он предусмотрен для тех, кто только начинает свой бизнес в сельском хозяйстве. Примеры успешного роста, благодаря гранту, есть в каждом регионе России.