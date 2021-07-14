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14.07.2021 07:10
Рубрика: В мире

Ученые нашли 14 потомков да Винчи в попытке разгадать "геном гения"

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые нашли 14 ныне живущих потомков Леонардо да Винчи. Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Human Evolution, могут позволить историкам реконструировать геном да Винчи, "научно понять корни его гения" и такие его особенности, как леворукость и уникальное сенсорное восприятие.

Фото: Reuters
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Исследователи проследили генеалогию да Винчи на протяжении почти 700 лет и 21 поколения, с 1331 года до наших дней. Четырнадцать человек, живущих сегодня в Италии, могут утверждать, что они являются потомками Леонардо да Винчи.

Художник, ученый и инженер эпохи Возрождения родился вне брака 15 апреля 1452 года, уточняет Guardian. Алессандро Веццози, историк из музея Леонардо да Винчи в Италии, и Аньезе Сабато, президент Ассоциации наследия Леонардо да Винчи, нанесли на карту пять основных ветвей обновленного генеалогического древа. Да Винчи не имел детей, но среди его кровных родственников были 22 сводных брата и сестры. Веццози и Сабато изучили исторические документы, чтобы идентифицировать живых родственников по непрерывной мужской линии от отца да Винчи, Пьеро, и сводного брата Доменико. По словам исследователей, возраст живых потомков колеблется от 1 года до 85 лет.

Ученые планируют провести генетический анализ ДНК ныне живущих потомков, чтобы сосредоточить внимание на Y-хромосоме, которая передается потомкам мужского пола и "на которой отпечатан неизгладимый профиль личности Леонардо и его семьи". По их словам, поскольку эта конкретная мужская линия не нарушена, возможно, что Y-хромосома осталась неизменной. В дополнение к раскрытию новых взглядов на личность и здоровье да Винчи, исследование ДНК может помочь выяснить, где находятся его останки.

Да Винчи умер в 1519 году и, как полагают, был похоронен в Амбуазе (Франция), но точное местонахождение его праха неизвестно. Новое исследование является частью международных усилий по поиску и секвенированию ДНК гения. В реализации проекта задействованы ученые Ассоциации наследия Леонардо да Винчи из ряда европейских стран.

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