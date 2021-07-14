Ученые впервые нашли организм с тремя полами

Зеленые водоросли Pleodorina starrii имеют три разных пола - "мужской", "женский" и третий пол (ученые назвали его "бисексуальным"). Об этом говорится в исследовании японских ученых, цитаты из которого приводятся в издании Science Alert.

Согласно выводам ученых, третий пол Pleodorina starrii имеет как мужские, так и женские репродуктивные клетки.

Исследователи описывают это как новую систему спаривания - "бисексульные" организмы могут контактировать как с себе подобными, так и с "мужскими" и "женскими". Ранее подобные случаи науке были неизвестны.

"Смешанные системы спаривания, такие как триоэси, могут представлять промежуточные состояния эволюционных переходов между раздельнополыми (с самцом и самкой) и однодомными (только с гермафродитами) системами спаривания у диплоидных организмов", - говорится в материале.