Умершая сестра Декстера и убитый маньяк вернутся в новом сезоне

Помимо Джона Литгоу, который вновь сыграет маньяка Троицу (в миру - Артура Митчелла), в новом сезоне возрожденного "Декстера" появится еще один персонаж оригинала.

Как передает Deadline, ссылаясь на интервью с тем же Литгоу, актриса Дженнифер Карпентер вновь сыграет Дебру Морган, сводную сестру главного героя.

Напомним: Дебра погибла в восьмом сезоне шоу (на тот случай, если кто до сих пор не смотрел сериал - воздержимся от спойлеров, как именно), так что ее героиня будет появляться во флешбеках.

Как отметил Джон, воссоединиться с коллегами будет "чудесно". Еще он посулил зрителям сюрпризы.

Кстати, самого Троицу Декстер покарал еще в финале четвертого сезона.

Премьера продолжения - осенью. В сезоне намечено десять эпизодов.