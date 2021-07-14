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Умершая сестра Декстера и убитый маньяк вернутся в новом сезоне

Новости
    14.07.2021, 16:34
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Помимо Джона Литгоу, который вновь сыграет маньяка Троицу (в миру - Артура Митчелла), в новом сезоне возрожденного "Декстера" появится еще один персонаж оригинала.

Фото: twitter.com/ disneyplus
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Как передает Deadline, ссылаясь на интервью с тем же Литгоу, актриса Дженнифер Карпентер вновь сыграет Дебру Морган, сводную сестру главного героя.

Напомним: Дебра погибла в восьмом сезоне шоу (на тот случай, если кто до сих пор не смотрел сериал - воздержимся от спойлеров, как именно), так что ее героиня будет появляться во флешбеках.

Как отметил Джон, воссоединиться с коллегами будет "чудесно". Еще он посулил зрителям сюрпризы. 

Кстати, самого Троицу Декстер покарал еще в финале четвертого сезона.

Премьера продолжения - осенью. В сезоне намечено десять эпизодов.

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