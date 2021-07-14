Уникальная международная организация офицеров запаса создана 10 лет назад

В 2011 году была создана организация, носящая ныне название "Международная Конфедерация генералов, адмиралов и офицеров резерва". Инициатором стала Национальная ассоциация офицеров запаса России "Мегапир". Несмотря на большие трудности последних лет в международной обстановке, офицерский союз не только выстоял, но и осуществил ряд значимых проектов, став активным участником миротворческого процесса. Президентом необычного объединения был избран и руководит им по сей день глава "Мегапира", полковник запаса Александр Каньшин. С ним встретился наш корреспондент.

Александр Николаевич, в год 10-летнего юбилея какие "флаги в гости будут к нам"?

Александр Каньшин: На сегодняшний день Конфедерация объединяет 29 организаций офицеров резерва из 27 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Могу сказать, что мы стояли на пороге приема новых членов из США, Латинской Америки и даже Австралии, но резкая смена курса за океаном, а затем еще и пандемия затормозили этот процесс - не можем провести открытую Генеральную ассамблею, все контакты идут онлайн. Надеюсь, что процесс все же дойдет до объединения всех пяти континентов.

Идея собрать в один клуб людей, которые еще вчера смотрели друг на друга через прицелы орудий не казалась вам изначально абсурдной?

Александр Каньшин: Военные люди глубже других осознают, какую угрозу таит в себе враждебная конфронтация. Поэтому многие из них, сняв погоны, становятся активными миротворцами. Даже бывшие "ястребы" честно признают, что лишь выполняли волю политиков, но в душе не желали доводить ситуацию до военного безумства.

Александр Каньшин: Военные люди глубже других осознают, какую угрозу таит враждебная конфронтация. Фото: Сергей Куксин

В свое время я возглавлял в Общественной палате РФ Комиссию по делам военнослужащих и стал приглашать на мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, военных атташе других стран. Общение показало, что люди за рубежом не знают истинной правды о той войне. Как расширить наши контакты и влияние, пробить путь правдивой информации о нашей стране и людях, их миролюбии и открытости?

Идею создать такой канал поддержали тогдашний секретарь Общественной палаты академик Евгений Велихов, "мегапировцы" маршалы Дмитрий Язов и Владимир Михалкин, генерал армии Махмут Гареев. Она получила горячее одобрение коллег из республик СНГ, связь с которыми не прерывалась.

Говорить должны люди, а не пушки - этот девиз оказался близок всем, и на Западе, и на Востоке. Так появился сначала Международный консультативный комитет, вице-президентами были избраны француз Лоран Аттар-Байру, генерал Франтишек Бланарик из Словакии, испанец Сантьяго Диаз - Маса и генерал Анатолий Бойко из Украины, а генеральным секретарем - бывший работник нашего МИДа Анатолий Кумахов. В 2019 году на ассамблее в Болгарии комитет, выполнив свои консультативные функции, был преобразован в Конфедерацию.

Зарубежные организации, вошедшие в Консультативный комитет, представляют собой разные категории отставных военных?

Александр Каньшин: Они и называются по-разному, например, "Клуб генералов Словакии", "Клуб генералов и адмиралов Сербии", "Союз военнослужащих запаса Казахстана", французская национальная ассоциация "Солдаты мира", "Союз офицеров и сержантов запаса и резерва Болгарии", "Ассоциация ветеранов войны армии обороны Израиля" и другие. Мы в своей Ассоциации "Мегапир" не делим участников по воинским званиям, исходя из общепринятого в военной среде названия "офицеры", которое включает в себя и высший офицерский состав в лице генералов, адмиралов и соответствующих им специальных званий. Но объединяет всех добровольное и заинтересованное сотрудничество в решении вопросов адаптации к новой, гражданской жизни, а также в преодолении острых международных проблем, от чего зависит безопасность государств.

Удалось ли осуществить какие-либо значимые совместные проекты за прошедшее десятилетие?

Александр Каньшин: Их было немало. В рамках международной гуманитарной акции "Миссия мира и дружбы" проводились в разных странах научно-практические конференции, "круглые столы", кинофестиваль "За мир без войн и военных конфликтов", конкурс любительских фотографий и другие. Многие из них связаны с героическими событиями Великой Отечественной войны.

"Мегапир" организовал поездки наших бывших фронтовиков по местам былых боев и встречи с ветеранами Австрии, Венгрии, Германии, Китая, Норвегии. Событием стала конференция, посвященная высадке союзников в Нормандии. Эту акцию провели совместно с британскими ветеранами, непосредственно в Портсмуте, откуда уходил в свой геройский рейд морской десант. Маршал Язов выступил там с большим докладом, получившим звучную оценку. "Доклад русского Маршала стал откровением и произвел сенсацию в Англии", - писала британская пресса.

Запомнилась акция, посвященная Великой Победе. Ее "Мегапир" провел совместно с ЮНЕСКО и французской ассоциацией "Солдаты мира" в Париже. Не скрою, были сомнения, как отнесутся парижане к гостям из России?

Действительность превзошла ожидания, парижане оказали радушный прием. Наши офицеры в парадной военной форме, с наградами на груди, вместе с коллегами из ассоциации "Солдаты мира" прошествовали по главной улице Парижа и торжественно возложили цветы к Вечному огню у Триумфальной арки. При этом власти перекрыли для участников акции движение по центральной улице, а парижане на всем пути стояли на тротуарах и аплодисментами провожали представительную процессию.

Нынешнее откровенно враждебное отношение к нашей стране со стороны западных партнеров - не лучший климат для сотрудничества...

Александр Каньшин: Время для создания МКО было удачным. Тогда еще активно развивались добрососедские связи с сопредельными странами - с Европой, Китаем, Азией, Южной Америкой, да и с США тоже. Это всем оказалось на пользу. Но в "Вашингтонском обкоме" усмотрели, что единое экономическое и культурное пространство от Лиссабона до Владивостока может успешно сложиться и стать самодостаточным без американского участия. Тогда и начали изо всех сил разворачивать рулевое колесо политики.

Международная Конфедерация генералов, адмиралов и офицеров резерва объединяет 29 организаций из 27 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока

Мы считаем, что нужно открыто смотреть друг другу в глаза и множить друзей, а не врагов. С этой целью в рамках МКО создан также Международный офицерский клуб, его первое заседание прошло в Вене.

У зарубежных организаций офицеров резерва наверняка накоплен практический опыт работы и жизни после военной службы. Он может быть использован нашими отставниками?

Александр Каньшин: Во многих странах организации офицеров запаса и резерва играют важную роль в общественной, политической, экономической и обычной, повседневной жизни. С ними считаются, они имеют выход на руководство государств, министерств и ведомств. В США, например, ни один закон, касающийся жизни и материального положения офицеров запаса и резерва не может быть принят без согласования с руководством этой организации.

Они издают миллионными тиражами газеты и журналы, открыто рассказывают о том, кто и как из конгрессменов голосует за военные программы, за поддержку военных пенсионеров. И если кто-то из них публично скажет что-либо против офицерского сообщества, он почти стопроцентно проиграет на ближайших же выборах свой пост в Капитолии. Надо брать все лучшее из опыта зарубежных организаций.

В нынешнем составе Общественной палаты РФ вы вошли в Комиссию по безопасности и взаимодействию с ОНК. С учетом опыта зарубежных коллег и опираясь на широкое представительство "Мегапира" в регионах будете принимать участие в предстоящих выборных баталиях?

Александр Каньшин: Многие представители "Мегапира" работают в различных федеральных, региональных и местных органах власти, в том числе в выборных. Но мы не бегаем с флагами по улицам, митинги - не офицерское дело. Мы не участвуем в выборах как политическая партия.

Наша забота - помощь родной армии. Ассоциация не рассылает рекомендаций, кому, как и за кого голосовать, это дело совести каждого. Но любой офицер - патриот и государственник, независимо от того, находится он в строю, в запасе или в отставке. Бывших офицеров не бывает, и этим все сказано.

От редакции

Глава "Мегапира", президент Международной Конфедерации генералов, адмиралов и офицеров резерва, член Общественной палаты РФ, замсекретаря Общественного совета при минобороны, доктор философских наук Александр Каньшин отмечает двойную дату: 10-летний юбилей МКО и 65-летний собственный. А генеральный секретарь МКО Анатолий Кумахов тоже отметил памятную дату - свое 80-летие. От души поздравляем именитых юбиляров!