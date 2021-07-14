Уникальная международная организация офицеров запаса создана 10 лет назад

Новости

Консульство РФ в Финляндии приостановит прием посетителей 00:31
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении 00:15
Путин призвал не связывать "нормандский формат" и коммерческие проекты 13.07.2021
Рэпера расстреляли на выходе из тюрьмы Чикаго 13.07.2021
Эксперты ожидают снижения цен на мясо и птицу 13.07.2021
Боевики "Талибана" казнили группу афганских спецназовцев при попытке сдаться 13.07.2021
Путин назвал адресатов своей статьи про единство русских и украинцев 13.07.2021
Косачев объяснил задержку регистрации "Спутника V" за рубежом 13.07.2021
Зампред ГД ответил на предложение ГТС Украины по транзиту газа 13.07.2021
Умер бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович 13.07.2021
Задержанного в Ираке корреспондента RT Arabica отпустили 13.07.2021
Фитнес-клуб "СССР" на Новоалексеевской улице могут закрыть за невыполнение мер против COVID-19 13.07.2021
Володин раскритиковал требование ЕСПЧ узаконить однополые браки в РФ 13.07.2021
Россия направит в Египет делегацию для оценки безопасности туристов 13.07.2021
РФС выступил с заявлением о реформах в футболе 13.07.2021
Французский врач возмутился после статьи о вакцине "Спутник V" в СМИ 13.07.2021
Эксперт: К концу года курс доллара может опуститься до 70,5 рубля 13.07.2021
Песков: Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Беларуси 13.07.2021
В Петербурге завели дело из-за получения подростком ожогов в больнице 13.07.2021
Рэпер KTS Dre убит 64 выстрелами в упор 13.07.2021
В Турции быстро распространяется "дельта"-штамм коронавируса 13.07.2021
Причиной пожара в ковид-больнице Ирака назвали коррупцию 13.07.2021
ЦИК заверил списки "Гражданской платформы" на выборах в Госдуму 13.07.2021
Около 4,5 миллиона родителей подали заявления на "школьную" выплату 13.07.2021
Квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал до 171 тысячи рублей 13.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
14.07.2021 00:00
Рубрика: Власть

Уникальная международная организация офицеров запаса создана 10 лет назад

Текст: Борис Ямшанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
В 2011 году была создана организация, носящая ныне название "Международная Конфедерация генералов, адмиралов и офицеров резерва". Инициатором стала Национальная ассоциация офицеров запаса России "Мегапир". Несмотря на большие трудности последних лет в международной обстановке, офицерский союз не только выстоял, но и осуществил ряд значимых проектов, став активным участником миротворческого процесса. Президентом необычного объединения был избран и руководит им по сей день глава "Мегапира", полковник запаса Александр Каньшин. С ним встретился наш корреспондент.

Александр Николаевич, в год 10-летнего юбилея какие "флаги в гости будут к нам"?

Александр Каньшин: На сегодняшний день Конфедерация объединяет 29 организаций офицеров резерва из 27 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Могу сказать, что мы стояли на пороге приема новых членов из США, Латинской Америки и даже Австралии, но резкая смена курса за океаном, а затем еще и пандемия затормозили этот процесс - не можем провести открытую Генеральную ассамблею, все контакты идут онлайн. Надеюсь, что процесс все же дойдет до объединения всех пяти континентов.

Идея собрать в один клуб людей, которые еще вчера смотрели друг на друга через прицелы орудий не казалась вам изначально абсурдной?

Александр Каньшин: Военные люди глубже других осознают, какую угрозу таит в себе враждебная конфронтация. Поэтому многие из них, сняв погоны, становятся активными миротворцами. Даже бывшие "ястребы" честно признают, что лишь выполняли волю политиков, но в душе не желали доводить ситуацию до военного безумства.

Александр Каньшин: Военные люди глубже других осознают, какую угрозу таит враждебная конфронтация. Фото: Сергей Куксин

В свое время я возглавлял в Общественной палате РФ Комиссию по делам военнослужащих и стал приглашать на мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, военных атташе других стран. Общение показало, что люди за рубежом не знают истинной правды о той войне. Как расширить наши контакты и влияние, пробить путь правдивой информации о нашей стране и людях, их миролюбии и открытости?

Идею создать такой канал поддержали тогдашний секретарь Общественной палаты академик Евгений Велихов, "мегапировцы" маршалы Дмитрий Язов и Владимир Михалкин, генерал армии Махмут Гареев. Она получила горячее одобрение коллег из республик СНГ, связь с которыми не прерывалась.

Говорить должны люди, а не пушки - этот девиз оказался близок всем, и на Западе, и на Востоке. Так появился сначала Международный консультативный комитет, вице-президентами были избраны француз Лоран Аттар-Байру, генерал Франтишек Бланарик из Словакии, испанец Сантьяго Диаз - Маса и генерал Анатолий Бойко из Украины, а генеральным секретарем - бывший работник нашего МИДа Анатолий Кумахов. В 2019 году на ассамблее в Болгарии комитет, выполнив свои консультативные функции, был преобразован в Конфедерацию.

Зарубежные организации, вошедшие в Консультативный комитет, представляют собой разные категории отставных военных?

Александр Каньшин: Они и называются по-разному, например, "Клуб генералов Словакии", "Клуб генералов и адмиралов Сербии", "Союз военнослужащих запаса Казахстана", французская национальная ассоциация "Солдаты мира", "Союз офицеров и сержантов запаса и резерва Болгарии", "Ассоциация ветеранов войны армии обороны Израиля" и другие. Мы в своей Ассоциации "Мегапир" не делим участников по воинским званиям, исходя из общепринятого в военной среде названия "офицеры", которое включает в себя и высший офицерский состав в лице генералов, адмиралов и соответствующих им специальных званий. Но объединяет всех добровольное и заинтересованное сотрудничество в решении вопросов адаптации к новой, гражданской жизни, а также в преодолении острых международных проблем, от чего зависит безопасность государств.

Удалось ли осуществить какие-либо значимые совместные проекты за прошедшее десятилетие?

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Шойгу: Для курсантов-летчиков испытывают два новых самолета

Александр Каньшин: Их было немало. В рамках международной гуманитарной акции "Миссия мира и дружбы" проводились в разных странах научно-практические конференции, "круглые столы", кинофестиваль "За мир без войн и военных конфликтов", конкурс любительских фотографий и другие. Многие из них связаны с героическими событиями Великой Отечественной войны.

"Мегапир" организовал поездки наших бывших фронтовиков по местам былых боев и встречи с ветеранами Австрии, Венгрии, Германии, Китая, Норвегии. Событием стала конференция, посвященная высадке союзников в Нормандии. Эту акцию провели совместно с британскими ветеранами, непосредственно в Портсмуте, откуда уходил в свой геройский рейд морской десант. Маршал Язов выступил там с большим докладом, получившим звучную оценку. "Доклад русского Маршала стал откровением и произвел сенсацию в Англии", - писала британская пресса.

Запомнилась акция, посвященная Великой Победе. Ее "Мегапир" провел совместно с ЮНЕСКО и французской ассоциацией "Солдаты мира" в Париже. Не скрою, были сомнения, как отнесутся парижане к гостям из России?

Действительность превзошла ожидания, парижане оказали радушный прием. Наши офицеры в парадной военной форме, с наградами на груди, вместе с коллегами из ассоциации "Солдаты мира" прошествовали по главной улице Парижа и торжественно возложили цветы к Вечному огню у Триумфальной арки. При этом власти перекрыли для участников акции движение по центральной улице, а парижане на всем пути стояли на тротуарах и аплодисментами провожали представительную процессию.

Нынешнее откровенно враждебное отношение к нашей стране со стороны западных партнеров - не лучший климат для сотрудничества...

Александр Каньшин: Время для создания МКО было удачным. Тогда еще активно развивались добрососедские связи с сопредельными странами - с Европой, Китаем, Азией, Южной Америкой, да и с США тоже. Это всем оказалось на пользу. Но в "Вашингтонском обкоме" усмотрели, что единое экономическое и культурное пространство от Лиссабона до Владивостока может успешно сложиться и стать самодостаточным без американского участия. Тогда и начали изо всех сил разворачивать рулевое колесо политики.

Международная Конфедерация генералов, адмиралов и офицеров резерва объединяет 29 организаций из 27 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока 

Мы считаем, что нужно открыто смотреть друг другу в глаза и множить друзей, а не врагов. С этой целью в рамках МКО создан также Международный офицерский клуб, его первое заседание прошло в Вене.

У зарубежных организаций офицеров резерва наверняка накоплен практический опыт работы и жизни после военной службы. Он может быть использован нашими отставниками?

Александр Каньшин: Во многих странах организации офицеров запаса и резерва играют важную роль в общественной, политической, экономической и обычной, повседневной жизни. С ними считаются, они имеют выход на руководство государств, министерств и ведомств. В США, например, ни один закон, касающийся жизни и материального положения офицеров запаса и резерва не может быть принят без согласования с руководством этой организации.

Фото: МО РФ
Шойгу призвал повысить боевую эффективность ракетоносцев Ту-160М

Они издают миллионными тиражами газеты и журналы, открыто рассказывают о том, кто и как из конгрессменов голосует за военные программы, за поддержку военных пенсионеров. И если кто-то из них публично скажет что-либо против офицерского сообщества, он почти стопроцентно проиграет на ближайших же выборах свой пост в Капитолии. Надо брать все лучшее из опыта зарубежных организаций.

В нынешнем составе Общественной палаты РФ вы вошли в Комиссию по безопасности и взаимодействию с ОНК. С учетом опыта зарубежных коллег и опираясь на широкое представительство "Мегапира" в регионах будете принимать участие в предстоящих выборных баталиях?

Александр Каньшин: Многие представители "Мегапира" работают в различных федеральных, региональных и местных органах власти, в том числе в выборных. Но мы не бегаем с флагами по улицам, митинги - не офицерское дело. Мы не участвуем в выборах как политическая партия.

Наша забота - помощь родной армии. Ассоциация не рассылает рекомендаций, кому, как и за кого голосовать, это дело совести каждого. Но любой офицер - патриот и государственник, независимо от того, находится он в строю, в запасе или в отставке. Бывших офицеров не бывает, и этим все сказано.

От редакции

Глава "Мегапира", президент Международной Конфедерации генералов, адмиралов и офицеров резерва, член Общественной палаты РФ, замсекретаря Общественного совета при минобороны, доктор философских наук Александр Каньшин отмечает двойную дату: 10-летний юбилей МКО и 65-летний собственный. А генеральный секретарь МКО Анатолий Кумахов тоже отметил памятную дату - свое 80-летие. От души поздравляем именитых юбиляров!

Власть Безопасность Армия

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше пяти часов
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам
Совбез: РФ будет соразмерно отвечать на недружественные действия и агрессию
Вильфанд пообещал жителям Европейской России "махровую" жару
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны