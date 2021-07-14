В Америке рухнул настенный "мемориал" в честь Флойда

Граффити, так называемый "мурал-иконостас", в честь Джорджа Флойда, нарисованное на стене бара в городке Толедо, штат Огайо, которому поклонялись представители движения BLM (Жизни черных имеют значение), уничтожено, сообщает аффилированный с АВС телеканал WTVG.
По данным полиции Толедо, которая ссылается на свидетелей, "мемориал" был разрушен в результате удара молнии. Радар местного телеканала действительно показал удар молнии в этом районе около 16.30 во вторник, однако появились противоречивые сообщения о том, что могло стать причиной разрушения мемориала в честь убитого 25 мая прошлого года Флойда, человека с богатой криминальной историей, чья смерть от рук полицейского Дерека Шовена за год изменила сознание Америки. Позже Шовен был признан виновным в убийстве и приговорен к 22,5 года тюремного заключения. Хью Куган, городской строительный инспектор, сказал информационному порталу Toledo Blade, что обрушение стало результатом естественного износа, и недавно он заметил на том месте, где находился рисунок, изгиб стены.
Полиция Толедо была замечена возле здания, в котором раньше размещался бар Mugshots, стражи порядка устанавливали ленту вокруг кучи кирпичей, которые когда-то составляли это "произведение искусства". Граффити было нарисовано почти за год до обрушения стены, в июле 2020 года. Афроамериканские группы провели поминальные службы по Флойду перед рисунком, в том числе в годовщину его смерти. По словам строительного инспектора города Толедо, само здание структурно прочное. Владелец здания убирал кирпичи и решил убрать остальную часть настенной росписи.
Город Толедо, где в основном проживают чернокожие, уже опубликовал заявление об обрушении, в котором говорится, что власти будут работать с комиссией по искусству над планированием "новой фрески" или помогать комиссии и художнику найти новое место для рисунка, добавив, что они были убиты горем, "увидев крайне опечаленного" художника Дэвида Росса.
The George Floyd Memorial mural at Summit and Lagrange in Toledo has come down. No word yet on the circumstances #13abc pic.twitter.com/SkB2eDhijB— Shaun Hegarty (@Shaun_Hegarty) July 13, 2021