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14.07.2021 19:54
Рубрика: В мире

В Америке рухнул настенный "мемориал" в честь Флойда

Текст: Максим Макарычев

Граффити, так называемый "мурал-иконостас", в честь Джорджа Флойда, нарисованное на стене бара в городке Толедо, штат Огайо, которому поклонялись представители движения BLM (Жизни черных имеют значение), уничтожено, сообщает аффилированный с АВС телеканал WTVG.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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По данным полиции Толедо, которая ссылается на свидетелей, "мемориал" был разрушен в результате удара молнии. Радар местного телеканала действительно показал удар молнии в этом районе около 16.30 во вторник, однако появились противоречивые сообщения о том, что могло стать причиной разрушения мемориала в честь убитого 25 мая прошлого года Флойда, человека с богатой криминальной историей, чья смерть от рук полицейского Дерека Шовена за год изменила сознание Америки. Позже Шовен был признан виновным в убийстве и приговорен к 22,5 года тюремного заключения. Хью Куган, городской строительный инспектор, сказал информационному порталу Toledo Blade, что обрушение стало результатом естественного износа, и недавно он заметил на том месте, где находился рисунок, изгиб стены.

Полиция Толедо была замечена возле здания, в котором раньше размещался бар Mugshots, стражи порядка устанавливали ленту вокруг кучи кирпичей, которые когда-то составляли это "произведение искусства". Граффити было нарисовано почти за год до обрушения стены, в июле 2020 года. Афроамериканские группы провели поминальные службы по Флойду перед рисунком, в том числе в годовщину его смерти. По словам строительного инспектора города Толедо, само здание структурно прочное. Владелец здания убирал кирпичи и решил убрать остальную часть настенной росписи.

Город Толедо, где в основном проживают чернокожие, уже опубликовал заявление об обрушении, в котором говорится, что власти будут работать с комиссией по искусству над планированием "новой фрески" или помогать комиссии и художнику найти новое место для рисунка, добавив, что они были убиты горем, "увидев крайне опечаленного" художника Дэвида Росса.

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