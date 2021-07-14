В Британии приняли "репрессивный" законопроект

Новости

В Москве ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды 17:28
МИД РФ: Попытки ФРГ оправдаться по докладу ОЗХО шиты белыми нитками 17:24
Состояние лежащего в реанимации Петра Мамонова вновь ухудшилось 17:23
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+ 17:05
Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России 17:01
Белорусские патриотические силы обратились к народам Литвы и Латвии 16:58
Финдиректора самарского аэропорта Курумоч заподозрили в хищениях 16:57
Доля современного оружия в войсках ЮВО превысит 70 процентов 16:55
В Минске рассказали о совместном с РФ плане против санкций Запада 16:55
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов 16:49
Власти Подмосковья рассказали, как получить выплаты на детей школьного возраста 16:44
Сжигать мусор и жечь костры разрешат по новым правилам 16:43
Европа планирует высадить лес из 3 млрд деревьев 16:39
Умершая сестра Декстера и убитый маньяк вернутся в новом сезоне 16:34
Сибирячку поймали на сбыте фиктивного сертификата о прививках от COVID-19 16:27
Врачи рассказали, чем опасно обезвоживание 16:21
В ООН предупредили о риске массового исхода беженцев из Афганистана 16:19
В Екатеринбурге пассажирка бросила кота у аэропорта 16:08
Россия возобновляет полеты в Чехию и Францию 16:05
Врач рассказал, кому нельзя носить брекеты 15:56
ВОЗ оценила скорость распространения "дельта"-штамма COVID-19 15:55
В Госдуме рассказали о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса 15:51
США поменяли замок на ядерных боеголовках 15:49
На Урале пресекли сбыт фиктивных справок об отсутствии COVID-19 15:45
Сергей Федоров возглавил хоккейный клуб ЦСКА 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 16:22
Рубрика: В мире

В Британии приняли "репрессивный" законопроект

Текст: Александр Гасюк
Нижняя палата парламента Британии на прошлой неделе приняла раскритикованный международными правозащитными организациями, в том числе Amnesty International, законопроект "О полиции, преступности, приговорах и судах" (PCSC). В случае, если заседающие в Вестминстере лорды окончательно утвердят противоречивую законодательную инициативу - именно так этот документ характеризует британская газета The Guardian - криминализированными окажутся практически все мирные демонстрации на большей части территории "демократического" Соединенного Королевства.
Фото: Jon Super/AP Фото: Jon Super/AP
Фото: Jon Super/AP

Идея ужесточить закон и существенно расширить права полиции на Альбионе возникла не на пустом месте. В прошлом году вотчину Ее Величества захлестнули масштабные акции протеста против расовой дискриминации и в поддержку движения Black Lives Matter, во время которых по всей стране крушили статуи британским колонизаторам и чуть было не снесли памятник самому Уинстону Черчиллю. Еще раньше - в 2019 году - экологические активисты из движения Extinction Rebellion попили немало крови английских силовиков, массово блокируя правительственные объекты в центре Лондона. Все это заставило серьезно наморщить лоб политиков на берегах Темзы и серьезно задуматься над действенным рецептом по пресечению "разрушительных" (disruptive) акций гражданского неповиновения.

Фото: Laurence Griffiths / POOL / AFP
Футбольная ассоциация Англии осудила рассистские комментарии в Twitter

Им и стал законопроект PCSC, под который подвели возможность властей Англии и Уэльса не только запрещать любые демонстрации под курьезным предлогом того, что они "слишком шумные", но и ограничивать одиночные пикеты. По оценкам правозащитников, с принятием этого репрессивного закона под угрозой арестов или штрафов (до 2,5 тысяч фунтов стерлингов) окажутся даже многочисленные бездомные, мирно спящие на улицах или в припаркованных них автомобилях. Отдельно в документе прописали и наказание для разрушающих памятники вандалов - до 10 лет тюрьмы.

Впрочем, сдавать свои гражданские свободы без боя свободолюбивая англосаксонская публика не захотела. Всю весну в 25 крупнейших городах Англии и Уэльса под лозунгами Kill the Bill (Убить законопроект - прим. "РГ") шли многотысячные демонстрации против этого "шага в сторону авторитаризма". Впрочем, несмотря раскаленный градус общественной дискуссии по этому вопросу и столкновения противников PCSC с полицией, во время которых констебли "свинтили" более 100 активистов, глас народа был напрочь проигнорирован палатой общин. Которая проголосовала за принятие законопроекта без каких-либо поправок (увещевания экс-лидера лейбористов Джереми Корбина о том, что "право протестовать - священно" никак не отразились на итоговой позиции нижней палаты Вестминстера).

На этот факт, в контексте регулярно звучащих претензий Лондона к другим странам, в том числе и к России по вопросу прав человека (8 июля Форин офис презентовал соответствующий доклад за 2020 год) обратили внимание в МИД РФ. "Если закон вступит в силу, полномочия британских полицейских будут значительно, да что уж там, неадекватно расширены, - отметила в этой связи официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. - Настолько размытые формулировки (законопроекта - прим. "РГ") свидетельствуют об одном из двух: либо о чрезвычайно низком уровне правовой культуры британских парламентариев, поскольку в законах нельзя прописывать таких широких понятий, тем более в ограничительных актах, либо же о сознательном стремлении властей существенно ограничить права протестующих".

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+
Песков: Россия не занимается политизацией темы вакцин
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
Сергей Федоров возглавил хоккейный клуб ЦСКА
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19