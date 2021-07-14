В Британии приняли "репрессивный" законопроект

Нижняя палата парламента Британии на прошлой неделе приняла раскритикованный международными правозащитными организациями, в том числе Amnesty International, законопроект "О полиции, преступности, приговорах и судах" (PCSC). В случае, если заседающие в Вестминстере лорды окончательно утвердят противоречивую законодательную инициативу - именно так этот документ характеризует британская газета The Guardian - криминализированными окажутся практически все мирные демонстрации на большей части территории "демократического" Соединенного Королевства.

Идея ужесточить закон и существенно расширить права полиции на Альбионе возникла не на пустом месте. В прошлом году вотчину Ее Величества захлестнули масштабные акции протеста против расовой дискриминации и в поддержку движения Black Lives Matter, во время которых по всей стране крушили статуи британским колонизаторам и чуть было не снесли памятник самому Уинстону Черчиллю. Еще раньше - в 2019 году - экологические активисты из движения Extinction Rebellion попили немало крови английских силовиков, массово блокируя правительственные объекты в центре Лондона. Все это заставило серьезно наморщить лоб политиков на берегах Темзы и серьезно задуматься над действенным рецептом по пресечению "разрушительных" (disruptive) акций гражданского неповиновения.

Им и стал законопроект PCSC, под который подвели возможность властей Англии и Уэльса не только запрещать любые демонстрации под курьезным предлогом того, что они "слишком шумные", но и ограничивать одиночные пикеты. По оценкам правозащитников, с принятием этого репрессивного закона под угрозой арестов или штрафов (до 2,5 тысяч фунтов стерлингов) окажутся даже многочисленные бездомные, мирно спящие на улицах или в припаркованных них автомобилях. Отдельно в документе прописали и наказание для разрушающих памятники вандалов - до 10 лет тюрьмы.

Впрочем, сдавать свои гражданские свободы без боя свободолюбивая англосаксонская публика не захотела. Всю весну в 25 крупнейших городах Англии и Уэльса под лозунгами Kill the Bill (Убить законопроект - прим. "РГ") шли многотысячные демонстрации против этого "шага в сторону авторитаризма". Впрочем, несмотря раскаленный градус общественной дискуссии по этому вопросу и столкновения противников PCSC с полицией, во время которых констебли "свинтили" более 100 активистов, глас народа был напрочь проигнорирован палатой общин. Которая проголосовала за принятие законопроекта без каких-либо поправок (увещевания экс-лидера лейбористов Джереми Корбина о том, что "право протестовать - священно" никак не отразились на итоговой позиции нижней палаты Вестминстера).

На этот факт, в контексте регулярно звучащих претензий Лондона к другим странам, в том числе и к России по вопросу прав человека (8 июля Форин офис презентовал соответствующий доклад за 2020 год) обратили внимание в МИД РФ. "Если закон вступит в силу, полномочия британских полицейских будут значительно, да что уж там, неадекватно расширены, - отметила в этой связи официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. - Настолько размытые формулировки (законопроекта - прим. "РГ") свидетельствуют об одном из двух: либо о чрезвычайно низком уровне правовой культуры британских парламентариев, поскольку в законах нельзя прописывать таких широких понятий, тем более в ограничительных актах, либо же о сознательном стремлении властей существенно ограничить права протестующих".