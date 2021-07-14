В ЦБ рассказали о недобросовестных практиках возврата денег за страховку

Центробанк выявил случаи, когда при полном расторжении страхового договора клиенту возвращают часть премии только по одному из рисков - тому, который в кредитном договоре был связан с обеспечением обязательств заемщика.

"Например, граждане жаловались на отказы в возврате премии по рискам потери доходов и появления тяжелых заболеваний, потому что в договоре они не относились к застрахованным для выплат по кредиту", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России считает такие практики недопустимыми и считает, что заемщик, который досрочно погасил кредит, имеет право на получение части страховой премии по всем рискам, покрываемым страховкой. Исключения могут быть только если произошел страховой случай.

Регулятор направил разъяснения по этому поводу страховщикам, указав на нарушения прав и законных интересов потребителей.