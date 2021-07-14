В Госдуме обвинили Twitter в политике двойных стандартов

В думском комитете по информполитике сравнили скорость реакции соцсети Twitter на требования российских и британских властей. И сделали вывод о применении двойных стандартов, ведь российские законы в компании согласились выполнять далеко не сразу - только после применения мер.

Ранее соцсеть оперативно удалила оскорбительные сообщения английских фанатов в адрес чернокожих футболистов - реакция последовала сразу же за требованиями властей Великобритании. При этом в России скорость работы Twitter Роскомнадзору ранее пришлось замедлить, ведь компания отказывалась удалять противоправную информацию.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин констатировал, что в РФ Twitter игнорировал требования властей и накопил 3 тыс. единиц противоправного контента. "И удалять всерьез начал только после замедления. Это классические двойные стандарты", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в России против такой политики, но за единый унифицированный подход - с учетом национального законодательства.