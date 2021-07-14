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14.07.2021 15:51
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

Текст: Татьяна Замахина

Более 600 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Фото: Сергей Михеев
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Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили в июне 2019 года. Каждый день количество новых россиян на этих территориях увеличивается, заявил депутат в ходе Форума граждан России, который проходит в Луганске.

"Я думаю, что до конца года два миллиона граждан России будут проживать на этой исконно российской земле", - отметил Водолацкий. Кроме того, он уточнил, что жители Донбасса с паспортами РФ смогут проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму.

"Большинство жителей Донбасса, а это граждане Российской Федерации, будут принимать участие в процессе всероссийского голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания", - подчеркнул парламентарий.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Выдача российских паспортов

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