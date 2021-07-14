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14.07.2021 11:46
Рубрика: В мире

В Киеве применили спецсредства против протестующих пенсионеров

Текст: Александр Гусаров

Полиция Украины использовала слезоточивый газ против митингующих у здания Верховной рады (ВР). Как сообщает РИА Новости, правоохранители применили спецсредства против требующих пересчета пенсий пенсионеров-силовиков, которые пытаются штурмовать Раду.

Фото: РИА Новости
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В частности, несколько сотен митингующих пенсионеров МВД Украины попытались прорваться в здание парламента​​​. Сообщается о произошедших стычках активистов и полиции у входа в ВР. Уточняется, что после неудавшегося штурма часть митингующих пенсионеров перекрыла улицу Грушевского.

Ранее пенсионеры украинского МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами. Они недовольны тем, что их пенсионное обеспечение после реформы системы МВД осталось на прежнем уровне. Это, по их мнению, несправедливо, "потому что как бывшие милиционеры, так и нынешние полицейские ловят преступников на равных условиях, а пенсии у них разные".

В мире экс-СССР Украина РГ-Видео

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