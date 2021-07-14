В Китае 42 тысячи чиновников добровольно сдались компетентным органам Китая, прося наказать за коррупцию. Например, на днях 70-летний Лю Чуаньшэн, бывший секретарь парткома Пекинского педагогического университета, заявил, что хочет раскаяться "в серьезных нарушениях дисциплины", об этом сообщается на сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины . Ранее так же поступил Мэн Юншань, главный прокурор Народной прокуратуры провинции Цинхай.

Первые чиновники, заявившие о желании признаться в злоупотреблениях, появились после 19-го съезда КПК осенью 2017 года. Как рассказал Ли Цзясон, партийный деятель из южной провинции Юньнань, "я часто не мог спать по ночам, и у меня были проблемы со сном и едой. Мне часто снилось, что меня забирают органы дисциплинарного комитета и надзора посреди ночи, и я пугался до пота".

В период с 2001 по 2020 год Ли получил, по его признанию, взяток на сумму более трех миллионов юаней. Явка с повинной означает, считают китайские власти, что человек раскаялся и не желает больше быть причастным к коррупции. Такой партиец может рассчитывать на снисхождение. Например, чиновник Народного суда по фамилии Ли сдался властям, заявив, что измучен бессонницей и больше "не может выносить трех страхов: страха встреч, страха стука в дверь и страха идти домой, где его могут ждать представители органов". Ли приговорили к запрету на пребывание в рядах Компартии в течение двух лет и к отстранению от должности.