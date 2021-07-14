В МИД РФ объяснили необходимость контактов с талибами

Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами (движение запрещено в РФ), рассказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Это необходимо для того, чтобы доносить до них свои озабоченности относительно безопасности в регионе.

Российское правительство уже давно предупреждало о том, что вывод войск США ухудшит ситуацию в Афганистане, напомнил Замир Кабулов.

По его словам, именно благодаря тому, что Москва своевременно озаботилась установлением контактов с представителями "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России), сейчас возможен диалог со всеми сторонами конфликта.

"А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане", - заключил дипломат.