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14.07.2021 08:36
Рубрика: Власть

В МИД РФ объяснили необходимость контактов с талибами

Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами (движение запрещено в РФ), рассказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Это необходимо для того, чтобы доносить до них свои озабоченности относительно безопасности в регионе.

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Российское правительство уже давно предупреждало о том, что вывод войск США ухудшит ситуацию в Афганистане, напомнил Замир Кабулов.

По его словам, именно благодаря тому, что Москва своевременно озаботилась установлением контактов с представителями "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России), сейчас возможен диалог со всеми сторонами конфликта.

"А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане", - заключил дипломат.

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