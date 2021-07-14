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14.07.2021 13:10
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, для чего переобучат сотрудников центров занятости

Текст: Елена Манукиян

Переобучение прошли первые 150 руководителей центров занятости из 16 регионов России, до конца года новые знания получат более 4 тысяч специалистов, в числе которых кадровые и карьерные консультанты, а к 2024 году переобучить планируется более 18 тысяч работников. Об этом "Российской газете" рассказали в Минтруде.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Центры занятости смогут предлагать вакансии по всей стране

В ведомстве пояснили, что такое масштабное переобучение сотрудников центров занятости проводится в России впервые. Оно организовано в рамках программы "Трансформация центров занятости населения".

"Мы переходим к единому стандарту предоставления услуг. Вне зависимости, где территориально расположен центр занятости - в столице или на Камчатке - служба занятости должна оказывать эффективную помощь в построении карьеры. Успешная реализация проекта переформатирования центров занятости возможна только в том случае, если квалификация специалистов будет отвечать новым задачам службы. Это важный этап преобразования центров занятости в современные кадровые агентства", - пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он также обратил внимание, что совершенствуются и инструменты, которыми располагают службы занятости. Так, например, благодаря единой цифровой платформе "Работа в России", специалистам будут доступны вакансии по всей стране

Первый этап переобучения руководителей центров занятости проходил в онлайн-режиме и в очном формате на базе московского кампуса РАНХиГС. Сотрудники изучили опыт зарубежных коллег, освоили механизмы карьерного и кадрового консультирования. Очная часть программы включала лекции и тренинги, направленные на развитие soft skills - клиентоцентричного подхода в системе государственного управления, стратегических коммуникаций, управления изменениями.

Практическая часть программы предусматривала работу над проектами по модернизации региональных центров занятости. Участникам было необходимо сформулировать тему, проработать инициативу и убедить экспертов в ее актуальности.

В минтруде также напомнили, что в марте этого года была запущена программа по переобучению граждан, благодаря которой около 170 тысяч человек по всей России смогут получить новые навыки. Воспользоваться такой возможностью могут те, у кого не получилось найти работу по имеющейся специальности через центры занятости, женщины в декрете, неработающие мамы дошкольников и граждане старше 50 лет.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд

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