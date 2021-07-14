В Минздраве разъяснили, сколько антител должно появиться после вакцинации

Сейчас некоторые россияне, обеспокоенные низким уровнем антител после вакцинации или перенесенного коронавируса, задумываются над тем, не сделать ли им ещё одну прививку вслед за первым курсом вакцинации. Как пояснили "Российской газете" в Минздраве РФ, отслеживать количество антител - не самый лучший маркер для принятия решения о вакцинации.

"Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения. Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что рекомендованная министерством периодичность курсов вакцинации составляет полгода. "Сегодняшние научные данные говорят о том, что ревакцинацию нужно проводить каждые 6 месяцев. Это связано прежде всего с тем, что вирус с момента появления значительно изменился. Ревакцинация через 6 месяцев поможет создать надежную защиту от коронавируса", - отметили в ведомстве . И напомнили, что недавно такие рекомендации поступили в регионы.

При этом в Минздраве подчеркнули, что при вакцинации каждые полгода можно выбирать любую из зарегистрированных в России вакцин. Проще говоря, если один раз человек привился "Спутником V", в следующий раз он может выбрать любую другую вакцину. А вот вводить сразу все вакцины, конечно же, нельзя. Так можно лишь навредить организму.