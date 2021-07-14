В Минздраве разъяснили, сколько антител должно появиться после вакцинации

"Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения. Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ", - отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что рекомендованная министерством периодичность курсов вакцинации составляет полгода. "Сегодняшние научные данные говорят о том, что ревакцинацию нужно проводить каждые 6 месяцев. Это связано прежде всего с тем, что вирус с момента появления значительно изменился. Ревакцинация через 6 месяцев поможет создать надежную защиту от коронавируса", - отметили в ведомстве . И напомнили, что недавно такие рекомендации поступили в регионы.
При этом в Минздраве подчеркнули, что при вакцинации каждые полгода можно выбирать любую из зарегистрированных в России вакцин. Проще говоря, если один раз человек привился "Спутником V", в следующий раз он может выбрать любую другую вакцину. А вот вводить сразу все вакцины, конечно же, нельзя. Так можно лишь навредить организму.