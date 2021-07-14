В Нидерландах отмечен рекордный рост заболеваемости COVID-19

Беспрецедентный всплеск заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Нидерландах. Как сообщает AP, за последнюю неделю количество инфицированных коронавирусом в стране подскочило на 500 процентов.

Такой рекордный рост наблюдается на фоне отмены в прошлом месяце практически всех ограничений и снятия локдауна. Наиболее негативный вклад в общую безрадостную картину внесло открытие в конце июня ночных увеселительных заведений. Так, по данным министерства здравоохранения Нидерландов, 37 процентов случаев заражения произошли в барах и клубах.

При этом основную массу заболевших составляет молодежь. В возрастной группе от 18 до 24 лет количество инфицированных COVID-19 за последнюю неделю выросло на 262 процента, а среди тех, кому от 25 до 29 лет - на 191 процент.

В минувшую пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признал ошибочными предпринятые правительством страны шаги по сворачиванию ограничений и вернул ряд мер для сдерживания роста заболеваемости. Бары вновь обязаны закрывать свои двери для посетителей в полночь, тогда как дискотеки и клубы не будут работать вплоть до 13 августа.

Уточняется, что к настоящему времени полный курс вакцинации прошли 46 процентов населения страны, при этом 77 процентов голландцев поставили как минимум одну прививку.