В ООН предупредили о риске массового исхода беженцев из Афганистана

Порядка 3,5 миллиона человек числятся в Афганистане беженцами. Около 270 тысяч афганцев перемещено с насиженных мест с начала года. Им грозит гуманитарный кризис, свидетельствуют данные Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).

По мере продвижения талибов (движение запрещено в России) количество людей, спасающихся от насилия, снова растет. Образованные люди пытались попасть в соседние страны или Турцию с помощью стипендий или инвестиций. Некоторые пытаются пробиться в Иран, отмечают эксперты Кабульского аналитического центра.

Нет данных о том, сколько людей сейчас находится в дороге, говорят представители министерства по делам беженцев в Кабуле. "Никакие власти не могут зафиксировать это, потому что люди уходят тайно. Они бегут от войны, причем, не из одной-двух, а из всех провинций страны", - отмечают в ведомстве.

Большинство афганцев, планирующих бежать за границу, в качестве пунктов назначения называют Иран, Таджикистан и Турцию, а некоторые также Пакистан. Все мечтают о Германии, Австрии или Швеции, но ворота в Европу закрыты. Без документов попасть в эти страны стало крайне сложно.

В последние несколько дней турецкие СМИ неоднократно публиковали снимки мигрантов, въезжающих в страну через Иран. По некоторым оценкам, более 1000 беженцев пересекают границу каждый день. Большинство из них являются афганцами.