В Роспотребнадзоре призвали внимательно следить за состоянием детей в жару

Роспотребнадзор напоминает, что в жаркую погоду взрослым необходимо внимательнее следить за состоянием здоровья детей, особенно новорожденных и малышей в возрасте до одного года. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Важно избегать длительного воздействия тепла на организм ребенка. В очень жаркие дни гулять следует до 11 часов, а в период с 12 до 16 часов на улицу лучше не выходить.

Одежда ребенка должна быть из натуральных тканей, легкой и свободной. Обязателен головной убор из светлых натуральных материалов. На прогулки нужно брать воду и чаще поить ребенка. От физических упражнений и активных игр лучше отказаться.

В жару в рационе питания должны быть свежие овощи, фрукты, отварные блюда и приготовленные на пару. Жирную и жареную пищу лучше исключить, как и напитки со льдом

Специалисты также напоминают, что кровать ребенка не должна находиться рядом с кондиционером. Проветривать помещение необходимо регулярно. Взрослым важно помнить, что чрезмерное тепло, как и холод, вредны для здоровья детей.