Новости

Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября 06:26
Сильный ливень затопил дороги в Улан-Удэ 06:23
МИД: Генконсульство в Мазари-Шарифе возобновит работу после гарантий безопасности 05:59
Жительница Приморья вытащила ребенка из-под колес поезда 05:19
В Роспотребнадзоре призвали внимательно следить за состоянием детей в жару 05:14
За две недели в турецкую Анталью прилетели более 300 тысяч россиян 04:56
В Охотском море загорелся катер, один человек погиб 04:26
Нарколог Минздрава рассказал об опасности курения в жару 04:24
Врачи предупредили о длительном выпадении волос после COVID-19 03:55
В США вступил в силу временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира 02:59
WSJ: В США выросли темпы заболеваемости коронавирусом 02:24
Один человек погиб во время беспорядков на Кубе 01:52
Более 1,1 тысячи мигрантов погибли при попытке добраться до Европы морем 01:34
Зеленский выбрал кандидата на место подавшего в отставку Авакова 00:57
Мальта отказалась от идеи пускать только вакцинированных от COVID-19 00:57
Консульство РФ в Финляндии приостановит прием посетителей 00:31
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении 00:15
Путин призвал не связывать "нормандский формат" и коммерческие проекты 13.07.2021
Рэпера расстреляли на выходе из тюрьмы Чикаго 13.07.2021
Эксперты ожидают снижения цен на мясо и птицу 13.07.2021
Боевики "Талибана" казнили группу афганских спецназовцев при попытке сдаться 13.07.2021
Путин назвал адресатов своей статьи про единство русских и украинцев 13.07.2021
Косачев объяснил задержку регистрации "Спутника V" за рубежом 13.07.2021
Зампред ГД ответил на предложение ГТС Украины по транзиту газа 13.07.2021
Умер бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович 13.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
14.07.2021 05:14
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре призвали внимательно следить за состоянием детей в жару

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Роспотребнадзор напоминает, что в жаркую погоду взрослым необходимо внимательнее следить за состоянием здоровья детей, особенно новорожденных и малышей в возрасте до одного года. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Фото: iStock
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности купания в фонтанах

Важно избегать длительного воздействия тепла на организм ребенка. В очень жаркие дни гулять следует до 11 часов, а в период с 12 до 16 часов на улицу лучше не выходить.

Одежда ребенка должна быть из натуральных тканей, легкой и свободной. Обязателен головной убор из светлых натуральных материалов. На прогулки нужно брать воду и чаще поить ребенка. От физических упражнений и активных игр лучше отказаться.

В жару в рационе питания должны быть свежие овощи, фрукты, отварные блюда и приготовленные на пару. Жирную и жареную пищу лучше исключить, как и напитки со льдом

Специалисты также напоминают, что кровать ребенка не должна находиться рядом с кондиционером. Проветривать помещение необходимо регулярно. Взрослым важно помнить, что чрезмерное тепло, как и холод, вредны для здоровья детей.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше пяти часов
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам
Совбез: РФ будет соразмерно отвечать на недружественные действия и агрессию
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным