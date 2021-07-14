Летом более 80% российских туристов предпочитают пляжный отдых, тем не менее в этом году вновь востребованы и экскурсионные туры, отмечают представители туриндустрии.

Пляжный отдых предпочитают 80% россиян, но и на морских курортах можно съездить в увлекательные экскурсии. Фото: GettyImages

Введенные в некоторых регионах ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом, конечно, уменьшают перечень доступных направлений. Но все же у туристов есть достаточно большой выбор увлекательных путешествий по стране.

Куда едем

На фоне колоссального падения спроса на экскурсионные туры в прошлом году в 2021-м началось заметное оживление, рассказывает представитель туроператора "Алеан" Лариса Аханова. Меньше всего спрос просел в тех регионах, которые не закрывались для туристов. Сейчас они дали прирост около 30%. Это Татарстан, Башкирия, Карелия.

Сыграл свою роль и третий этап программы туристического кешбэка, когда россияне могли получить компенсацию части стоимости туров по России. В итоге если в 2019 году в экскурсионные туры по стране ездил всего 1% россиян, то в этом году такой вид отдыха выбрали 9% туристов.

Востребованы короткие динамичные туры продолжительностью четыре-пять дней. В число самых популярных направлений путешествий, по оценке Ассоциации туроператоров России, вошли Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, города известного маршрута "Золотое кольцо", Алтай, Татарстан, экскурсионные туры по Кавказу, например в Дагестан, а также Байкал и Сахалин благодаря запущенным туда чартерам.

Сколько стоит

Путешествия по самым популярным направлениям туроператоры компонуют исходя из предпочтений туристов. Такая поездка должна быть относительно недолгой и неутомительной из-за дальних переездов, при этом нужны насыщенная программа и доступная стоимость.

Средний чек экскурсий в целом зависит от направления, наполнения программ и отелей, которые туристы выбирают для проживания. Обычно предлагается экономвариант, средний уровень и высокий ценовой сегмент, отмечают представители туриндустрии. Например, в Санкт-Петербург можно поехать на три дня от семи тысяч рублей на человека. В стоимость входит проживание в отеле категории "три звезды", завтрак по системе "шведский стол", а также транспортное и экскурсионное обслуживание с входными билетами в музеи по программе. Есть туры и по 30 тысяч рублей.

Поехать в тур по "Золотому кольцу" можно вообще на два дня от восьми тысяч рублей на человека. В программу включают только некоторые города маршрута. В перечне предложений есть и дальнемагистральные направления. Например, программа "Привет, Сахалин!" на семь дней. Как рассказал представитель туроператора TUI, в программу тура включен перелет из Москвы, проживание в отеле "три звезды" в Южно-Сахалинске без питания. Стоит тур от 30 тыс. руб. на человека.

Что посмотреть и попробовать

Сейчас туристы стремятся к индивидуальным программам, и туроператоры отвечают на этот запрос. Этим летом появились новые туры с необычными объектами показа и достопримечательностями, рассказывают в "Алеан". Например, туры по Крыму на яхте. Стоят такие путешествия от 55 тысяч рублей на человека. Туристы получают уникальную возможность посмотреть полуостров с воды и суши, искупаться в бухтах, побывать на винодельнях, устричных фермах и отведать свежайшие продукты. Ночевка организована на лодке.

Есть специальные предложения и для тех, кто любит различные мастер-классы, интерактивные программы. Путешественники могут погрузиться в историческую эпоху, посетить православные святыни, а вечер провести в хорошем загородном отеле с бассейном и пляжем на берегу реки. Такие программы, в частности, предлагают в Нижегородской области. Стоят туры от 39 тыс. руб. на двоих.

Еще появились интересные треккинг-туры. Например, по Хибинам в Мурманской области. Акцент сделан на долгие увлекательные пешие походы с проживанием в гостинице и вкусным питанием от профессионального повара. Туристов ждут прогулки к прозрачным северным озерам и водопадам, восхождения на вершины, чтобы полюбоваться на пейзажи с высоты птичьего полета.

Важно!

Требования безопасности

Выбирая направления для путешествия, стоит ознакомиться с правилами въезда в регионы. Из популярных направлений проще всего поехать в Татарстан, Нижегородскую, Ивановскую, Новгородскую, Волгоградскую и Сахалинскую области. Для туристов не нужны медицинские справки и не требуется соблюдать карантин.

Ужесточили антиковидные меры в Краснодарском крае, Севастополе, Мурманске, Карелии, Подмосковье, Владимирской, Калининградской, Псковской областях, на Ямале, Камчатке и в Башкирии. Чаще всего от туристов требуют при заселении в отель представлять документы, подтверждающие актиковидный статус, - сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19.