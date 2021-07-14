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14.07.2021 07:26
Рубрика: В мире

В США признан незаконным запрет на продажу оружия лицам моложе 21 года

Текст: Максим Макарычев

Федеральный апелляционный суд США постановил, что закон 1968 года, запрещающий продажу огнестрельного оружия лицензированными дилерами лицам моложе 21 года, является неконституционным. Коллегия 4-го окружного апелляционного суда США, расположенного в Ричмонде (штат Вирджиния), проголосовала двумя голосами против одного за признание закона недействительным. "Самые заветные конституционные права нашей страны предоставляются не позднее 18 лет. И право Второй поправки на хранение и ношение оружия ничем не отличается от них", - говорится в постановлении суда.

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Решение, которое, по мнению аналитиков, обязательно будет обжаловано, стало победой молодой девушки из Вирджинии Натали Маршалл. Она хотела купить пистолет, чтобы защитить себя от жестокости бывшего парня. Когда торговец огнестрельным оружием отказал ей в покупке пистолета в 18 лет, она подала в суд, чтобы оспорить закон. "18-летние обладают правами Второй поправки", - написал судья Джулиус Ричардсон.

Судьи заявили, что конгресс в свое время использовал вводящие в заблуждение данные, чтобы оправдать принятие закона в 1968 году. "Конгресс не может ограничивать права всей группы законопослушных взрослых, потому что мизерная часть этой группы владеет несоразмерным количеством огнестрельного насилия", - отмечается в документе. Выражая несогласие, судья Джеймс Винн-младший заявил, что это постановление аннулирует скромные и давние попытки контролировать насилие с применением огнестрельного оружия. "Решение большинства предоставить оружейному лобби победу в битве, которую оно проиграло на Капитолийском холме более пятидесяти лет назад, не является обязательным по закону. Оно также не согласуется с надлежащей ролью федеральной судебной власти в нашей демократической системе", - отметил судья.

Решение суда теперь может быть реализовано в пяти штатах 4-го округа - Вирджинии, Мэриленде, Западной Вирджинии, Северной и Южной Каролине. Отдельный федеральный закон разрешает любому человеку старше 18 лет стрелять из винтовки или дробовика. Закон 1968 года не запрещает владение огнестрельным оружием лицам моложе 21 года, а только продажу его лицензированным дилерам, уточнят NBC News.

Американская администрация может обжаловать решение апелляционного суда или обратиться непосредственно в Верховный суд, который уже имеет на рассмотрении одно громкое дело об оспаривании законов, ограничивающих ношение оружия в общественных местах.

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