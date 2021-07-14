В США признан незаконным запрет на продажу оружия лицам моложе 21 года

Федеральный апелляционный суд США постановил, что закон 1968 года, запрещающий продажу огнестрельного оружия лицензированными дилерами лицам моложе 21 года, является неконституционным. Коллегия 4-го окружного апелляционного суда США, расположенного в Ричмонде (штат Вирджиния), проголосовала двумя голосами против одного за признание закона недействительным. "Самые заветные конституционные права нашей страны предоставляются не позднее 18 лет. И право Второй поправки на хранение и ношение оружия ничем не отличается от них", - говорится в постановлении суда.

Решение, которое, по мнению аналитиков, обязательно будет обжаловано, стало победой молодой девушки из Вирджинии Натали Маршалл. Она хотела купить пистолет, чтобы защитить себя от жестокости бывшего парня. Когда торговец огнестрельным оружием отказал ей в покупке пистолета в 18 лет, она подала в суд, чтобы оспорить закон. "18-летние обладают правами Второй поправки", - написал судья Джулиус Ричардсон.

Судьи заявили, что конгресс в свое время использовал вводящие в заблуждение данные, чтобы оправдать принятие закона в 1968 году. "Конгресс не может ограничивать права всей группы законопослушных взрослых, потому что мизерная часть этой группы владеет несоразмерным количеством огнестрельного насилия", - отмечается в документе. Выражая несогласие, судья Джеймс Винн-младший заявил, что это постановление аннулирует скромные и давние попытки контролировать насилие с применением огнестрельного оружия. "Решение большинства предоставить оружейному лобби победу в битве, которую оно проиграло на Капитолийском холме более пятидесяти лет назад, не является обязательным по закону. Оно также не согласуется с надлежащей ролью федеральной судебной власти в нашей демократической системе", - отметил судья.

Решение суда теперь может быть реализовано в пяти штатах 4-го округа - Вирджинии, Мэриленде, Западной Вирджинии, Северной и Южной Каролине. Отдельный федеральный закон разрешает любому человеку старше 18 лет стрелять из винтовки или дробовика. Закон 1968 года не запрещает владение огнестрельным оружием лицам моложе 21 года, а только продажу его лицензированным дилерам, уточнят NBC News.

Американская администрация может обжаловать решение апелляционного суда или обратиться непосредственно в Верховный суд, который уже имеет на рассмотрении одно громкое дело об оспаривании законов, ограничивающих ношение оружия в общественных местах.