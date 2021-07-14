В Тель-Авиве владельцы собак будут регистрировать их в базе данных ДНК

Владельцы собак в Тель-Авиве отныне обязаны регистрировать своих питомцев в специальной базе данных. Власти города решили собрать образцы ДНК домашних собак, чтобы находить хозяев животных, не убирающих за своими четвероногими друзьями.

Согласно подсчетам муниципалитета, нерадивые хозяева во время прогулок ежемесячно оставляют на улицах города порядка 500 килограммов собачих фекалий. Согласно принятым изменениям, предоставление образца ДНК домашнего питомца станет одним из условий получения или продления лицензии на владение собакой. В будущем это позволит финансово наказывать не желающих убирать за ними хозяев. Муниципальные инспектора будут собирать образцы собачьих фекалий, оставленных на улице, проводить их генетический анализ и выписывать штрафы нарушителям. Те также будут обязаны отдельно оплатить расходы на проведение экспертизы.

Пойти на этот шаг власти Тель-Авива решили после значительного увеличения за последний год на улицах города отходов жизнедеятельности собак, что вызвало недовольство местных жителей. За время пандемии, когда многие были вынуждены работать удаленно, скучающие израильтяне решили завести себе питомцев. И это при том, что в Тель-Авиве и так один из самых высоких уровней соотношения собак и людей: одно животное на каждые 11 жителей.

Кстати, сейчас, когда Израиль начал возвращаться к нормальной жизни и возобновились международные поездки, многие владельцы домашних животных, взявшие их к себе за время пандемии, начали возвращать питомцев в приюты, поскольку больше не имеют времени заниматься с ними. Как отмечают защитники животных, подобное происходит каждое лето в период отпусков, однако в этот раз показатели гораздо выше прошлых лет. Стоит отметить, что идея сбора ДНК домашних животных и наказания не убирающих за ними владельцев не нова, ее рассматривали власти разных городов Израиля, однако были вынуждены отказаться из-за нерентабельности таких планов.