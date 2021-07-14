В Витебске стартуют первые встречи на "Славянском базаре"

Выступление прославленного "Хора Турецкого" станет 14 июля ярким музыкальным прологом к ХХХ Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске", информирует БЕЛТА.

А национальный театр "Лялька" зазывает детвору в свой "Кукольный квартал", где хозяева площадки блеснут в эту среду, 14 июля, постановкой "Носорог и Жирафа". А всего за эту неделю творческие коллективы Союзного государства, судя по программе мероприятий, покажут серию спектаклей для детей и взрослых.

Как всегда пестрит своими приглашениями и выставочная программа фестиваля, уточняет агентство. В концертном зале "Витебск", например, публику ждут сразу две выставки - живописи от галереи "АртХаос" и 750 фотографий, рассказывающих о разных уголках России. Кстати, на площади Победы с концертом-поздравлением в преддверии своего дня рождения выступит Григорий Лепс.

Увлекательным обещает стать в центре современного искусства и проект "Веселый Пушкин". По замыслу сотрудника музея-заповедника "Михайловское" и художника Игоря Шаймарданова, сообщают организаторы экспозиции, она представляет собой "что-то вроде маленькой выдуманной новеллки из жизни Александра Сергеевича или доброго анекдота". Эти фантазийные или почти правдивые истории из двух зим и двух лет, проведенных писателем в ссылке, когда он посещал Тригорское, Бугровскую мельницу и Святогорскую ярмарку, поясняют авторы идеи.

Важнейшим мероприятием первого дня "Славянского базара", утверждают его устроители, станет открытие на здании центра культуры "Витебск" памятной доски основателю фестиваля Родиону Бассу. Именно благодаря ему о творческом форуме, который стал брендом Синеокой, знают далеко за ее пределами.

Любителей музыкальных сюрпризов в Летнем амфитеатре соберет симфоническая рок-феерия "Увертюра к фестивалю. Огонь и лед". А финальным аккордом первого дня "Славянского базара" станет церемония поднятия флага форума.

Как уже сообщал "СОЮЗ", юбилейный Международный фестиваль искусств собирает друзей в этом году с 14 по 19 июля из 33 стран, в том числе около пяти тысяч артистов.

Что же касается торжественной церемонии открытия фестиваля, то она состоится на главной сцене форума 15 июля. Во время гала-концерта будет вручена и специальная награда президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию".