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В WhatsApp сделали новые удобные звонки

Текст:   Антон Благовещенский
14.07.2021,  
15:43
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Тестовая версия WhatsApp для iPhone получила измененный интерфейс раздела "Звонки".

Фото: istock

Так, в "Звонках" появился новый значок Ring, позволяющий организаторам групповых разговоров звонить другим участникам, чтобы они присоединились к беседе. Если беседа еще не закончилась, таким пользователям может быть показано уведомление, позволяющее быстро присоединиться к вызову.

Пользователям рассказали о важной настройке WhatsApp

После внесения изменений "Звонки" стали больше напоминать фирменное приложение для голосовой и видеосвязи FaceTime, пишет Apple Insider.

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Фото: apple.com
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