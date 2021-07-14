В WhatsApp сделали новые удобные звонки

Тестовая версия WhatsApp для iPhone получила измененный интерфейс раздела "Звонки".

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Так, в "Звонках" появился новый значок Ring, позволяющий организаторам групповых разговоров звонить другим участникам, чтобы они присоединились к беседе. Если беседа еще не закончилась, таким пользователям может быть показано уведомление, позволяющее быстро присоединиться к вызову.

После внесения изменений "Звонки" стали больше напоминать фирменное приложение для голосовой и видеосвязи FaceTime, пишет Apple Insider.