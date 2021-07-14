Видеонаблюдение на выборах в Думу применят на 50 тысячах участков

Новости

Избиркомы за рубежом сами примут решение о трехдневном голосовании 12:53
Эксперт раскритиковал военную активность США в Черном море 12:38
Путин поздравил президента Франции с Днем взятия Бастилии 12:33
Профессор РАН Мажуга: Сотрудничество России с ЦЕРН выходит на новый уровень 12:32
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной 12:29
ЦИК заверил списки Российской партии свободы и справедливости 12:14
В Госдуме обвинили Twitter в политике двойных стандартов 11:57
В Якутии инспектор-кинолог продала служебную собаку 11:57
Испания перешагнула рубеж в четыре миллиона заболевших COVID-19 11:54
В Киеве применили спецсредства против протестующих пенсионеров 11:46
Оперштаб: В Москве выявлено 3 966 новых случаев COVID-19 11:45
Переговоры между ЦСКА и "Миланом" по Влашичу зашли в тупик 11:37
Фирменный поезд Минск - Москва уже перевез более 100 тысяч пассажиров 11:34
Шойгу проверит соединения и воинские части в Ростове-на-Дону 11:32
На Среднем Урале запретили мероприятия с участием более 500 человек 11:29
Москвичам начали предлагать временные татуировки с QR-кодами 11:28
Михаил Боярский заболел коронавирусом 11:28
Генпрокурор поручил проверить прием абитуриентов в вузы и колледжи 11:20
В центре Петрозаводска из окна квартиры открыли стрельбу 11:13
Минпросвещения: У будущих педагогов вырос средний балл ЕГЭ 11:11
Минск ожидает реакции на материалы в отношении гражданина ФРГ 11:09
Крым и Севастополь попали в регионы с доминирующим штаммом дельта 10:51
Севмаш вывел в море сразу несколько новых подлодок 10:51
Названы продукты, которые опасно есть в жару 10:47
В Витебске стартуют первые встречи на "Славянском базаре" 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 12:09
Рубрика: Власть

Видеонаблюдение на выборах в Думу применят на 50 тысячах участков

Текст: Галина Мисливская
Более половины избирательных участков в России будет оборудовано видеонаблюдением в ходе выборов в Госдуму восьмого созыва. Такое постановление принял Центризбирком на заседании в среду.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Как подчеркнул зампред комиссии Николай Булаев, это первый опыт трехдневного видеонаблюдения на федеральных выборах. В этом году видеонаблюдением будет охвачено порядка 50 тысяч участков (всего в России их порядка 97 тысяч) во всех регионах страны, где голосуют более 80% избирателей. Для сравнения: на прошлых думских выборах в 2016 году видеокамеры были установлены на 22 тысячах участков в 24 регионах, там голосовали чуть более 30% избирателей. В дальнейшем охват видеонаблюдением продолжит расти, заявил Булаев, цель ЦИКа - обеспечить им все участки в стране, где для этого есть техническая возможность.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
ЦИК: На выборы в Думу выдвинуто почти 6,5 тысячи кандидатов

Трансляция с видеокамер будет идти непрерывно три дня голосования и две ночи между ними. Картинку смогут увидеть все кандидаты в своих регионах, участвующие в выборах политические партий, а также центры по наблюдению за голосованием. Это новый формат, до сих пор он использовался только в нескольких регионах (например, в Москве). В этом году центры по наблюдению будут созданы во всех субъектах Федерации. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, это в первую очередь поможет следить за ходом голосования тем партиям и кандидатам, которые не могут набрать наблюдателей на все участки.

В постановлении ЦИК подробно прописаны правила работы системы видеонаблюдения. В зоне видимости камер должны находиться:

- столы со списками избирательных;

- стационарные и переносные ящики для голосования, КОИБы;

- сейфы для хранения избирательной документации;

- места перемещения бюллетеней в сейф-пакеты.

Как и на прошлых "больших" выборах - президентских 2018 года - видеонаблюдение будет работать и в территориальных комиссиях. Причем камеры будут показывать не только процесс приема протоколов с участков, но и заседания ТИК, на которых составляются протоколы об итогах голосования на данной территории.

Запись с камер будет храниться у операторов в течение года на случай судебных разбирательств. 16 сентября ЦИК проведет тренировку системы видеонаблюдения на всех объектах.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
В Киеве применили спецсредства против протестующих пенсионеров
В Минспорте сказали, когда у сборной России по футболу появится тренер
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны