Видеонаблюдение на выборах в Думу применят на 50 тысячах участков

Более половины избирательных участков в России будет оборудовано видеонаблюдением в ходе выборов в Госдуму восьмого созыва. Такое постановление принял Центризбирком на заседании в среду.

Как подчеркнул зампред комиссии Николай Булаев, это первый опыт трехдневного видеонаблюдения на федеральных выборах. В этом году видеонаблюдением будет охвачено порядка 50 тысяч участков (всего в России их порядка 97 тысяч) во всех регионах страны, где голосуют более 80% избирателей. Для сравнения: на прошлых думских выборах в 2016 году видеокамеры были установлены на 22 тысячах участков в 24 регионах, там голосовали чуть более 30% избирателей. В дальнейшем охват видеонаблюдением продолжит расти, заявил Булаев, цель ЦИКа - обеспечить им все участки в стране, где для этого есть техническая возможность.

Трансляция с видеокамер будет идти непрерывно три дня голосования и две ночи между ними. Картинку смогут увидеть все кандидаты в своих регионах, участвующие в выборах политические партий, а также центры по наблюдению за голосованием. Это новый формат, до сих пор он использовался только в нескольких регионах (например, в Москве). В этом году центры по наблюдению будут созданы во всех субъектах Федерации. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, это в первую очередь поможет следить за ходом голосования тем партиям и кандидатам, которые не могут набрать наблюдателей на все участки.

В постановлении ЦИК подробно прописаны правила работы системы видеонаблюдения. В зоне видимости камер должны находиться:

- столы со списками избирательных;

- стационарные и переносные ящики для голосования, КОИБы;

- сейфы для хранения избирательной документации;

- места перемещения бюллетеней в сейф-пакеты.

Как и на прошлых "больших" выборах - президентских 2018 года - видеонаблюдение будет работать и в территориальных комиссиях. Причем камеры будут показывать не только процесс приема протоколов с участков, но и заседания ТИК, на которых составляются протоколы об итогах голосования на данной территории.

Запись с камер будет храниться у операторов в течение года на случай судебных разбирательств. 16 сентября ЦИК проведет тренировку системы видеонаблюдения на всех объектах.