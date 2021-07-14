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14.07.2021 19:18
Рубрика: Власть

Владимир Путин обсудил с Игорем Шуваловым проекты ВЭБ

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8509)
Президент встретился в Кремле с председателем госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым. Основная задача ВЭБа как института развития - привлечение инвестиций для достижения нацпроектов и в конечном итоге повышения уровня жизни граждан, напомнил Владимир Путин. "Насколько я вижу в документах, объем поддержанных проектов весьма большой - почти 9,5 трлн рублей", - оценил он.

Оздоровление ВЭБа завершено, сообщил Шувалов. В декабре 2020 года правительство приняло решение о консолидации организаций развития под его эгидой. Есть новый большой блок - инновационная деятельность, ВЭБ решил взаимодействовать с крупнейшими исследовательскими вузами. В портфеле также такие проекты, как "Усть-Луга", Амурский газоперерабатывающий и газохимический комплексы, городской транспорт. "Мы активно развивали повестку городского развития, городской экономики, - рассказал Шувалов. - В первую очередь мы в Твери запустили пилотный проект по городскому транспорту - по автобусам. Сейчас мы запускаем пилотный проект по трамвайному движению в Таганроге".

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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В том числе для строительства современных школ создана компания "ПроШкола". "Еще раз напоминаю, что руководит отраслью министерство просвещения. Насколько я помню, была идея создать попечительский совет. Неважно, как назвать, важно, какие полномочия будут у этой структуры во главе с министром", - заметил Путин. "Мы понимаем свою ответственность, что бизнес бизнесом... но по сути образования мы будем это все делать под руководством министерства просвещения и министра", - заверил собеседник."ПроШкола" - это концессионер, с которым субъекты и муниципальные образования могут заключать концессионные соглашения без конкурса для создания новых школ в рамках государственной программы по развитию образования. Программа строительства потребует 235 млрд рублей из федерального бюджета и 295 млрд рублей из внебюджетных источников. Сейчас в стратегии "ВЭБ.РФ" также появляется новый большой и более амбициозный блок по поддержке экспорта. Как рассказал Шувалов, это и наши ближайшие страны, и поддержка экспорта в форматах ЕАЭС, и дальнее зарубежье.

Власть Работа власти Госуправление Компании Госкорпорации ВЭБ.РФ Президент

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