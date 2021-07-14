Волонтеры "ЕвроХима" получили благодарность президента

Молодые сотрудники компании провели серию социальных акций в семи российских регионах.

"Благодарю вас за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе", направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции", - отметил Владимир Путин в своем письме коллективу компании "ЕвроХим".

В этом году "ЕвроХим" отмечает 20-летие. Волонтерские мероприятия являются частью масштабной социальной программы #20ДобрыхДелЕвроХим, реализуемой в семи регионах России - Мурманской, Ленинградской, Тульской, Волгоградской областях, Пермском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Во всех городах, где есть предприятия компании, по инициативе советов молодых специалистов созданы и постоянно работают команды волонтеров, помогающие социально уязвимым группам населения. Энтузиасты навещают своих подшефных - ветеранов предприятий, участников войны, детей-инвалидов, передают необходимое оборудование и расходные материалы в медицинские учреждения. Благодаря их слаженной работе города эффективно противостоят эпидемии.

Волонтерское движение "ЕвроХима" было признано Общественной палатой России одной из лучших социальных практик среди российских компаний. Команда еврохимовцев стала лауреатом Национального конкурса корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел - 2020", награждена премией Минпромторга РФ.

Справка "РГ"

Созданная Андреем Мельниченко компания "ЕвроХим" является одним из лидеров среди российских предприятий высокой социальной ответственности. В мае 2021 года "ЕвроХим" вошел в число победителей конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2020" сразу в двух номинациях - "За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в условиях COVID-19" и "За экологическую ответственность".