В России подростки-велосипедисты должны сами возмещать ущерб

Президиум Верховного суда России объяснил, что подростки-велосипедисты должны сами оплачивать причиненный вред, если имеют самостоятельные источники дохода.

Мы расспросили наших читателей: "А что бы вы еще доверили подростку, кроме велосипеда?"

Владимир Габров, руководитель военно-патриотического Центра специальной подготовки для допризывной молодежи "Скиф":

- Подросток должен все уметь и всему учиться. А как иначе его подготовить к взрослой жизни? Вот вы говорите: велосипед. А мы учим ребят обращаться даже с оружием. Но прежде нужно объяснить, для чего оно существует, для каких целей и что бывает с теми, кто преступает закон, используя оружие. Задача в том, чтобы научить подростка вести себя ответственно. Сделать так, чтобы он не допускал никаких правонарушений.

Никита Рачиловский, студент 4-го курса истфака БГПУ им. М. Танка:

- Доверил бы реализацию полезных инициатив. Вспоминаю себя на первом курсе. Начинал участвовать в разных акциях как волонтер. Потом мне доверили на факультете роль координатора Green Office BSPU - важной инициативы, которая занимается популяризацией экологического образа жизни, целей устойчивого развития. А в прошлом году я стал молодежным послом Целей устойчивого развития N 4 "Качественное образование".

Елена Мадеева, адвокат и многодетная мама, Новосибирск:

- Я считаю, что подросткам с 14-15 лет можно доверить полноценный присмотр за младшими членами семьи, то есть с юридической точки зрения они должны самостоятельно отвечать за их безопасность. И в этом случае малыши юридически не будут считаться оставленными без присмотра. Убеждена, что 14-15-летние способны принимать осознанные решения, касающиеся младших. Моя практика также показывает, что уже в 15 лет девушки готовы к полноценной семейной жизни, они могут быть мамами и воспитывать собственных детей. Вообще, я доверила бы подростку больше самостоятельности в принятии решений - вот эти школьные электронные дневники, которые дают родителям возможность полного контроля (даже урок не прогуляешь, узнают), приводят к тому, что мы воспитываем инфантилов.

Ирина Авдонина, школьный учитель, Самара:

- Я как педагог и мама двоих сыновей вообще против того, чтобы подростки выезжали на дорогу, прыгали с парашютом, ходили на катерах по рекам. Исключение - соревнования под руководством инструкторов. Дело в том, что большинство дорог в наших крупных городах не имеет выделенных полос для велосипедов и электросамокатов, а количество автомобилей зашкаливает. Подросток без прав изначально проигрывает борьбу за место на дороге и создает опасные ситуации для всех участников движения. То же самое касается и водоемов. Давайте сначала создавать условия для безопасности, а уж потом снижать порог ответственности.

Виктор Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

- Что бы ни доверили, подросток должен понимать свою ответственность. А в случае причинения ущерба отвечать за свои деяния самостоятельно. Это предусмотрено и белорусским законодательством. В частности, согласно статье 943 Гражданского кодекса, подросток в возрасте от 14 лет несет ответственность за причиненный вред на общих основаниях. Родители, усыновители или попечители должны полностью или частично возместить ущерб за него только в случае, когда у самого подростка нет достаточных для этого доходов или иного имущества.

Людмила Кузнецова, многодетная мать, активистка, обладательница городской премии "Герой нашего времени", Уфа:

- Мои дети очень любят драйв, адреналин и экстрим. Поэтому доверила бы им скутер или электрический самокат. Пусть наслаждаются невероятными эмоциями! Главное - соблюдать Правила дорожного движения и заботиться о безопасности. Причем не только о своей но и окружающих. При таком подходе я за то, чтобы они ездили и получали неимоверное удовольствие.

Валентин Михайлов, 38 лет, предприниматель, Нижний Новгород:

- У нас государство подростку доверяет многое. Официально работать можно с 14 лет, права на управление мопедом дают, кажется, с 16 лет, на легковой автомобиль - с 18. С 18 уже позволяют власть выбирать. Я знаю несколько семей, где дети зарабатывают на свои расходы лет с 12 - пишут программы для компьютеров. С другой стороны, многие родители считают, что их ребенок и в 20 лет еще маленький. Так что здесь все индивидуально, зависит от отношений в семье, от того, как ребенка воспитывали. Если честно, то решать, из чьих денег оплачивать штрафы или причиненный вред, должна семья, а не суд. Конечно, если это нормальная семья.