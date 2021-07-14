Археологи обнаружили в Шотландии "ворота в подземный мир"

В Великобритании археологи во главе с доктором Клэр Эллис из исследовательского проекта Argyll Archeology обследовали таинственный мегалитический памятник на острове Малл и установили, что это было святилище, символизировавшее "ворота в подземный мир".

Как сообщает The Scotsman, речь идет о памятнике, представляющем собой короткий ряд огромных валунов. Он расположен на территории шотландского графства Балискат, на северо-востоке острова Малл. Подобные мегалитические памятники ранее находили и в Ирландии.

Мегалиты Малла исследователи иногда сравнивают со знаменитым Стоунхенджем. Однако все сходство заключается только в использовании валунов. Ориентированы же камни на острове совершенно иначе.

В новом исследовании группа во главе с доктором Клэр Эллис проверила выдвинутую ранее гипотезу о том, что камни Малла ориентированы астрономически. Анализ показал, что с их помощью и в древности, и сейчас можно следить за движением Луны.

"Луна, являющаяся наиболее заметным объектом на небе, использовалась для измерения времени с использованием количества дней, этот цикл составлял примерно 28 дней, между отсутствием Луны и полнолунием, - говорит доктор Эллис. - Лунный цикл также тесно связан с циклами морских приливов и плодородия".

В ходе исследования в Балискате, как ранее и на территории соседних мегалитов, были найдены свидетельства того, что в древности памятник был святилищем, где активно проводились связанные с огнем ритуалы.

"Кусочки кварца и кристаллы, обнаруженные на этих участках, предполагают, что ритуалы сопровождались мерцающим огнем и танцующим лунным светом, который преломлялся и отражался от кварца, - говорит доктор Эллис. - Поэтому было высказано предположение, что эти памятники служили "воротами в подземный мир".

По словам эксперта, в верованиях древних жителей этих мест кварц ассоциировался с духами и служил как средство связи с потусторонним миром еще со времен неолита. При ударе такой камень испускает зеленоватую искру и специфический запах. Подобные свидетельства древних ритуалов были обнаружены близ городов Коннемара в Ирландии и Инвернесса в Шотландии.

"Дата создания и назначение этих загадочных памятников все еще остаются загадкой, - резюмирует доктор Эллис. - Но археологи считают, что они были построены около 3000 лет назад".