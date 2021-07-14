ВОЗ зафиксировала более 187 миллионов случаев коронавируса в мире

Во всем мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 187 миллионов случаев заболевания. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

При этом, по данным ВОЗ, лидером по выявленным случаям коронавирусной инфекции остаются Соединенные Штаты - на них приходится 33,5 миллиона случаев. Далее следует Индия - 30,9 миллиона случаев. Замыкает тройку Бразилия с 19 миллионами случаев.

Всего от коронавируса скончался 4 042 921 человек.

Кроме того, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, больше всего случаев заражений приходится на Американский регион - 73,9 миллиона случаев. За ним следует Европа с 57,1 миллиона случаев. Третью позицию занимает Юго-Восточная Азия - 36,1 миллиона случаев.

На сегодняшний день в мире в общей сложности введено уже 3 327 841 570 доз вакцины от коронавирусной инфекции, отмечает ВОЗ.