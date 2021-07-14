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14.07.2021 10:10
Рубрика: В мире

ВОЗ зафиксировала более 187 миллионов случаев коронавируса в мире

Во всем мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 187 миллионов случаев заболевания. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/Files
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При этом, по данным ВОЗ, лидером по выявленным случаям коронавирусной инфекции остаются Соединенные Штаты - на них приходится 33,5 миллиона случаев. Далее следует Индия - 30,9 миллиона случаев. Замыкает тройку Бразилия с 19 миллионами случаев.

Всего от коронавируса скончался 4 042 921 человек.

Кроме того, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, больше всего случаев заражений приходится на Американский регион - 73,9 миллиона случаев. За ним следует Европа с 57,1 миллиона случаев. Третью позицию занимает Юго-Восточная Азия - 36,1 миллиона случаев.

На сегодняшний день в мире в общей сложности введено уже 3 327 841 570 доз вакцины от коронавирусной инфекции, отмечает ВОЗ.

В мире Европа Швейцария Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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