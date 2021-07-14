Возобновление полетов в Чехию и Францию не повлияет на туррынок

Россия возобновляет с 24 июля авиасообщение с Чехией и Францией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Рейсы Москва - Париж и Москва - Ницца будут осуществляться по четыре раза в неделю, Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца - два раза в неделю. В свою очередь, рейсы Москва - Прага будут летать четыре раза в неделю.

Кроме того, оперштаб принял решение об увеличении числа рейсов с Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Ливаном, Хорватией и Эфиопией.

Возобновление регулярного авиасообщения с Францией и Чехией не окажет влияния на туррынок, заявил "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин: "Эти страны еще не доступны для обычных путешествий. Ни Чехия, ни Франция сейчас не выдают туристические визы". Въезжать в них смогут только пассажиры, имеющие гражданство этих стран или вид на жительство, годовые рабочие или студенческие визы, а также для воссоединения семей и для получения медуслуг. Гораздо важнее для туристов решение по квотам на рейсы в Грецию, Болгарию и Хорватию. Впрочем, чартерные рейсы пока запрещены, так что на ценах на путевки это не слишком отразится.

Кроме того, как сообщили в оперштабе, решение о возобновлении регулярных авиарейсов и о количестве рейсов из России на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет принято по результатам поездки туда российских специалистов.