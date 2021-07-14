Врач назвал правила вакцинации от COVID-19 в жару

Из-за жары откладывать вакцинацию против коронавируса не стоит, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач подчеркнул, что делать прививку можно в любое время года. Однако он советует защититься от инфекции как можно скорее. Всем, кто собирается вакцинироваться, Тяжельников дал стандартные для жаркой погоды рекомендации.

"С 11:00 до 16:00 лучше не выходить на улицу, но если вышли, то стоит использовать солнцезащитный крем, носить светлую и легкую одежду, головные уборы, - сказал он в интервью ТАСС. - Стоит помнить об адекватном количестве потребляемой жидкости".

Также он напомнил, что от сладких и спиртных напитков в жару лучше отказаться совсем.

Аномальная жара покидать столичный регион пока не собирается. По прогнозам синоптиков, с 15 июля возможны кратковременные дожди, но существенно они на погоду не повлияют.