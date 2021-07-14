Врач рассказал, кому нельзя носить брекеты

Брекеты сейчас находятся на волне популярности - их ставят практически всем, у кого имеются ортодонтические проблемы. Однако к применению данной системы имеются определенные противопоказания, о которым мало кто знает.

Первым из них является слабость зубной эмали. Брекеты наклеиваются прямо на эмаль и пространство вокруг конструкции требует повышенного внимания при чистке. При слабости эмали велика вероятность возникновения кариеса, считает врач-стоматолог Илья Антонов.

Другим ограничением для установки брекетов является патология развития челюстей. При таких проблемах надо использовать специальные съемные пластины - они будут одновременно стимулировать рост челюсти и расставлять зубы.

Патология в костной ткани также является противопоказанием для установки брекетов. "Речь идет про случаи, когда кость челюсти слишком мягкая или слишком пористая", - отмечает Антонов в беседе с aif.ru.

Кроме того, не стоит исключать и субъективные противопоказания, например, аллергию или беременность, при которой меняется гормональный фон, а значит и качество зубной эмали.