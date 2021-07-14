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14.07.2021 08:14
Рубрика: Общество

Врач рассказал о допустимом интервале между прививками от COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Максимально допустимый перерыв между двумя дозами вакцины назвал в интервью радио Sputnik врач Борис Чурадзе.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Как известно, предлагаемые сегодня населению три российские вакцины от COVID-19 являются двухкомпонентными, то есть предполагают две прививки, причем вакцинация считается завершенной только после постановки обоих компонентов. Их введение производится через определенный интервал - 21 или 14 дней в зависимости от вакцины. Однако бывают случаи, когда человек не может прийти на второй укол, например, плохо себя чувствует. Что делать в таком случае, на какой период можно отложить введение второго компонента?

Прививку можно перенести на несколько недель, сказал Борис Чурадзе. По его словам, небольшая задержка с вводом второго компонента вакцины не влияет на формирование иммунного ответа. Если же перерыв затянулся более чем на полгода, вакцинацию придется проводить заново: то есть вначале снова вводить первый компонент вакцины.

Чем точнее соблюдать рекомендации специалистов по срокам вакцинации, тем быстрее сформируется иммунитет, а ведь именно это является целью прививок.

Особенно это важно в период пандемии. Одно дело - отложить прививку из-за проблем со здоровьем, это важная причина. Но вот пропускать введение второго компонента вакцины из-за отъезда в отпуск или командировку легкомысленно. Врач предупреждает, что перемещение в другие регионы всегда сопровождается высоким риском, и необходимо защитить себя и своих близких от очень заразного вируса.

Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Вакцинация от коронавируса Прививки и вакцинация

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