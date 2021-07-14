Врачи рассказали, чем опасно обезвоживание

Обезвоживание может привести к различным проблемам с организмом, рассказали специалисты Московской областной больницы имени профессора Розанова.

Например, от недостатка воды повреждаются суставы. По словам нейрохирурга Нины Вознесенской, каждый пятый пациент с болями в позвоночнике страдает от обезвоживания.

"Недостаток влаги в суставе - первый шаг к развитию коксартроза, гонартроза или артроза", - говорит доктор.

Она отметила, что в первую очередь от недостатка воды страдают колени и позвоночник, а со временем дефицит влаги приводит к изменениям в межпозвоночных дисках.

Заведующая терапевтическим отделением №1 поликлиники №1 Анна Галкина рассказала, что достаточное количество жидкости необходимо для нормального пищеварения, регуляции температуры тела и давления.

"К признакам обезвоживания относится не только жажда. Это также сухость во рту, головная боль, усталость, сухая кожа, мышечные спазмы", - приводит слова врача пресс-служба Минздрава Московской области.

Оптимальное количество жидкости в день - 30 миллилитров на килограмм веса. То есть, чем крупнее человек, тем больше воды ему нужно. Однако есть ряд условий, которые меняют уровень потребления жидкости, например, проблемы с почками.

Специалисты добавили, что если человек испытывает симптомы обезвоживания, которые не проходят после употребления воды, следует обратиться к врачу.