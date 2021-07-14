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Вышел трейлер третьей части хоррор-антологии Netflix "Улица страха"

Новости
    14.07.2021, 17:13
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер третьей, финальной части антологии полнометражных хорроров "Улица страха" - ленты Fear Street Part 3: 1666.

Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies
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В основе скриптов всей линейки - книги эксперта по подростковым страшилкам Р. Л. Стайна. 

Первая картина вышла 2 июля, там действие развернулось в 1994-м, релиз второй части состоялся 9-го числа - там на дворе 1978-й, третья появится 16-го и в ней царит тьма 1666 года. Причем мрака добавляют и, как видим, равноправные средневековые негры - одним уже только фактом своего присутствия. 

У фильмов общая ось - зло злобствует в одном и том же городе, веками терзая его обитателей напастями и мороками - маньяками, колдунством, людовищами, всем таким прочим. Чему виной - наложенное местечковой ведьмой Сарой Фир проклятие, как выяснилось. 

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