Вышел трейлер третьей части хоррор-антологии Netflix "Улица страха"

Сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер третьей, финальной части антологии полнометражных хорроров "Улица страха" - ленты Fear Street Part 3: 1666.

В основе скриптов всей линейки - книги эксперта по подростковым страшилкам Р. Л. Стайна.

Первая картина вышла 2 июля, там действие развернулось в 1994-м, релиз второй части состоялся 9-го числа - там на дворе 1978-й, третья появится 16-го и в ней царит тьма 1666 года. Причем мрака добавляют и, как видим, равноправные средневековые негры - одним уже только фактом своего присутствия.

У фильмов общая ось - зло злобствует в одном и том же городе, веками терзая его обитателей напастями и мороками - маньяками, колдунством, людовищами, всем таким прочим. Чему виной - наложенное местечковой ведьмой Сарой Фир проклятие, как выяснилось.