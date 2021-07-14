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14.07.2021 04:56
Рубрика: В мире

За две недели в турецкую Анталью прилетели более 300 тысяч россиян

За две недели в турецкую Анталью прилетели 307 тысяч туристов из России. Об этом пишет местная газета Hürriyet со ссылкой на управление культуры и туризма провинции.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Ограничение на чартерные рейсы из РФ сняли 22 июня. В первый же день самолеты доставили на курорт 7,4 тысячи пассажиров (30 рейсов в сутки). Власти провинции Мугла заявили, что турпоток приближается к показателям 2019 года, который считается рекордным для республики. Подчеркивается, что только третьего июля аэропорт Антальи обслужил 88 рейсов из России. В этот день на отдых прилетели 24,7 тысячи человек.

Тем временем власти курортных районов опасаются, что из-за огромного количества людей может ухудшиться эпидстуация в регионе. Уже сейчас на пляжах "яблоку негде упасть", о социальной дистанции речи не идет. А 20 июля жители Турции начнут отмечать курбан-байрам, многие устремятся на побережье, отдыхающих станет еще больше.

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