Зачем беспилотному транспорту надежные системы защиты

Если злоумышленники взломают всего лишь 20% беспилотников в час пик, движение в крупном городе будет полностью парализовано, рассчитали ученые Технологического института штата Джорджия. Такие прогнозы могут стать реальностью и в России, причем уже в ближайшем будущем. Появляющиеся автономные автомобили нужно оснастить надежными системами защиты, считают эксперты.

Жители Москвы, Московской области, Краснодарского края и Татарстана уже в этом году смогут в качестве эксперимента воспользоваться беспилотным такси, сообщили в минэкономразвития. А лет через 10 беспилотный транспорт в России будет полноправно передвигаться по дорогам общего пользования.

Между тем достаточно даже двух-трех беспилотников на вылетной магистрали Москвы, чтобы парализовать часть города, рассказали "РГ" в ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ). Угроза взлома систем беспилотников сейчас уже является главным тормозом для их массового внедрения. Автономный транспорт в руках злоумышленников может спровоцировать катастрофические экономические потери, указывает директор Центра компетенций НТИ "Квантовые коммуникации" НИТУ "МИСиС" Юрий Курочкин.

Взломать беспилотник можно через установку вредоносного программного обеспечения при обновлениях, которые поступают от управляющего центра к беспилотнику, поясняют специалисты. Такие инциденты уже есть.

В апреле этого года электромобиль Tesla, ехавший на высокой скорости, не вписался в поворот и врезался в дерево. Данные о причинах аварии расходятся. По результатам предварительного расследования власти США сообщили, что в момент ДТП автомобиль находился в режиме автопилота, а за рулем никого не было. Однако разработчик заявил, что автомобиль не был переведен в режим автопилота, к тому же опция полного автономного вождения для этого автомобиля не приобреталась. Если сопоставить все сведения, получится, что программное обеспечение автомобиля Tesla могло быть взломано и скорректировано, при этом сам производитель об этом не узнал, считают в ассоциации.

Противостоять попыткам перехвата ключей шифрования можно с помощью системы квантового распределения ключей. Квантовые технологии должны быть включены в разрабатываемые стандарты контроля безопасности беспилотного транспорта, настаивает Курочкин. В случае использования этой технологии принцип действия базируется не на математических вычислениях, а на фундаментальных законах физики. Подобные решения уже существуют. В этом году университет Иннополис и компания QRate впервые интегрировали системы квантового распределения ключей в автономный автомобиль. В работе использован единственный протокол квантового распределения ключей с доказанной криптостойкостью BB84+Decoy State.

Но для внедрения таких технологий нужно наладить массовый выпуск доступных по стоимости бортовых устройств. Их цена будет снижаться вслед за развитием производства. Если еще 10 лет назад лидар для беспилотника стоил более 50 тысяч долларов, то сейчас речь идет о нескольких тысячах долларов, указывают специалисты.

Сформировать спрос на квантовые технологии может проект Минтранса России по формированию инфраструктуры для беспилотных автомобилей на трассе М-11. Здесь планируется создать защищенную цифровую инфраструктуру и технологическую сеть передачи данных. На первом этапе будут запущены автономные грузоперевозки между Москвой и Санкт-Петербургом.

Самой защищенной является квантовая связь, признают в ассоциации ЦТЛ. Компания "Российские железные дороги" уже запустила магистральную квантовую сеть между Москвой и Санкт-Петербургом протяженностью около 700 км. Такие же решения можно использовать и для автотранспорта, тем более первый беспилотный коридор на М-11 совпадает с первой квантовой линией.

Впрочем, есть и другие технологии обеспечения безопасности автономных автомобилей. Например, можно отделить цифровые системы управления автомобилем от контура с выходом в интернет, необходимым для сервисных приложений. Такой подход используется, в частности, в авиации и на атомных электростанциях, отмечают в ассоциации ЦТЛ. Можно также устанавливать обновления ПО беспилотников только в специальных центрах, через "провод", а не из "облака", как у смартфонов. Тогда злоумышленникам будет гораздо сложнее перехватывать данные.

Помимо барьерных средств защиты беспилотников от злоумышленников их нужно оснастить также "черными ящиками" для определения истинных виновников в случае аварий. Самописцы также потребуется защитить от физического воздействия. Кроме того, необходима система мониторинга трафика высокоавтоматизированных автомобилей, считают эксперты. Подобное решение для малых авиадронов уже реализовано в США, а в России прорабатывается для проекта на трассе М-11.