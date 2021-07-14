Законопроект Совфеда о системе мониторинга окружающей среды направлен в кабмин

Законопроект о комплексной информационной системе мониторинга окружающей среды направлен в правительство для отзыва. Об этом сообщил 14 июля председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, один из инициаторов документа Андрей Кутепов.

Цель инфосистемы, которую создадут к 2024 году, - получать полную, достоверную и актуальную информацию о компонентах окружающей среды и их изменениях в условиях природной и антропогенной нагрузки. В ее рамках будет вестись реестр выбросов парниковых газов по отраслям экономики, а также проверка качества воздуха в 12 городах, где проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Предлагается внести изменения в законы "Об охране окружающей среды", "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха" и Земельный кодекс.

Пока что государственный экологический мониторинг ведется с помощью наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы такого мониторинга, а также государственного фонда данных. "При этом на сегодняшний день этот фонд данных представляет собой не систематизированный набор информации о видах государственного экологического мониторинга и о компонентах окружающей среды, который не доступен для свободного и общего пользования", - приводит слова Кутепова пресс-служба Совфеда.

Кроме того, предлагается упразднить федеральную государственную информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха на территориях эксперимента. Саму систему должен создать и эксплуатировать российский экологический оператор, которого установит кабмин.