Зеленский выбрал кандидата на место подавшего в отставку Авакова

Президент Украины предложил на должность министра внутренних дел депутата от партии "Слуга народа" Дениса Монастырского. В Верховной раде он руководит комитетом по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом решении сообщил другой парламентарий Александр Качура.

"Фракция поддержала предложение [Зеленского] аплодисментами. Голосование [в Верховной раде] за назначение состоится уже в эту пятницу", - цитирует его слова ТАСС.

Сам Монастырский назвал свое решение ответить положительно на предложение президента "самым сложным в жизни".

"Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, личность, политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на должность", - отметил он.

Ранее стало известно, что Аваков подал в отставку после встречи с новым куратором из США - заместителем помощника госсекретаря, временным поверенным в делах на Украине Джорджем Кентом.